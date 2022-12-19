Первая турецкая коммерческая спутниковая инициатива Hello Space намерена запустить свой первый мини-спутник İstanbul в 2023 году.

Hello Space готовится предоставить услуги связи и передачи данных из космоса в любую точку мира с помощью 80 мини-спутников.

Первый спутник Hello Space — İstanbul отправится в космос в 2023 году с помощью ракеты-носителя SpaceX Falcon9.

Спутник разработан Музаффером Дуйсалом, одним из основателей первой в Турции команды по созданию мини-спутника Grizu-263A.

Дуйсал придерживался цели создать коммерческое предприятие по производству мини-спутников для коммуникационных технологий нового поколения.

Дуйсал основал Hello Space совместно с генеральным директором компании OBSS Зафером Шеном.

Первый мини-спутник в рамках инициативы Hello Space — İstanbul благодаря новейшим технологиям сделает спутниковую связь доступной для всех. Спутник İstanbul будет запущен в космос ракетой-носителем SpaceX в мае 2023 года.

В беседе с агентством «Анадолу» Музаффер Дуйсал рассказал, что современные мини-спутники предлагают новые возможности для развития во всех сферах жизни, в частности в логистике, энергетике, сельском хозяйстве и производстве.

«Наши спутники помогут моментально передавать данные с сельскохозяйственных участков в регионах, где нет доступа к сети интернет, в нужную точку мира. Например, с помощью спутников мы сможем дистанционно считывать данные с счетчиков электроэнергии в труднодоступных районах. Это также обеспечит доступ в интернет на судах посреди океана. Наша сфера охвата не будет ограничиваться Турцией, мы будем доступны даже в Африке и Австралии», — сказал он.

По словам Дуйсала, работу над вторым спутником Hello Space планируется завершить в октябре следующего года.

«Затем планируется серийное производство. Мы будем запускать по 20-30 спутников одновременно. Таким образом, спутники достигнут орбиты в кратчайшие сроки», — сказал он.