Высокопоставленный представитель полиции Польши генерал Ярослав Шимчик заявил радиовещательной компании RMF FM, что гранатомет, подаренный украинскими чиновниками, случайно взорвался, когда он переставлял его в своем кабинете на этой неделе, сообщает AP.

Взрыв произошел в среду утром в штаб-квартире национальной полиции в Варшаве. Министерство внутренних дел опубликовало в четверг заявление, в котором говорилось, что взорвался подарок из Украины, а Шимчик и еще один человек получили незначительные травмы.

Однако заявление оставило без ответа многие вопросы, в том числе, что это был за подарок и кто спровоцировал взрыв.

Шимчик подтвердил сообщения польских СМИ о том, что подарок был гранатометом.

RMF FM, ссылаясь на представителей полиции, сообщила, что Шимчик получил в подарок два подержанных противотанковых гранатомета во время недавнего визита в Украину. Других подробностей не сообщается, но ясно, что ни украинцы, ни поляки не считали, что гранатометы обладают взрывным потенциалом.

«Когда я переставлял использованные гранатометы, подаренные украинцами, произошел взрыв», — сказал Шимчик в интервью телекомпании. По его словам, взрыв был настолько мощным, что сила его удара пробила пол и потолок.

Шимчик был первоначально госпитализирован для наблюдения, а другому человеку, гражданскому служащему, госпитализация не потребовалась.