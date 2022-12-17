Турецкий беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Bayraktar Akinci успешно провел испытательный пуск первой в стране гиперзвуковой ракеты класса «воздух-земля», сообщил глава компании-производителя БПЛА Baykar Сельчук Байрактар, передает ТАСС.

«Первая гиперзвуковая ракета Турции TRG-230-IHA, произведенная компанией Roketsan, успешно поразила цель на расстоянии 100 км», — написал он в Twitter.

По данным компании, ракета была выпущена с беспилотника, зависшего на высоте 7,62 км.

Дальность полета ракеты составляет от 20 до 150 км, сказал Байрактар.

Компания Roketsan также разработала первую баллистическую ракету Турции, которая была успешно испытана в октябре 2022 года.