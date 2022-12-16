Рубен Варданян, скандальный российский олигарх, вновь напоминает о себе. Сей персонаж анонсирует очередной митинг — уже завтра, 17 декабря, он анонсировал очередной митинг на центральной площади Ханкенди. А пока продолжает раздавать интервью, где плачет крокодиловыми слезами по поводу несчастной судьбы «120 тысяч арцахцев», которые ну до ужаса страдают от «блокады».

Интересно, конечно, будет проследить, сколько человек удастся Варданяну «мобилизовать» на нынешний митинг и как из Еревана будут доставлять в Карабах «массовку» для участия. Но зато уже сегодня очевидны многие другие аспекты.

Прежде всего, никаких «120 тысяч человек» в Карабахе нет. По подсчетам российских миротворцев, здесь находится чуть больше 50 тысяч человек, по данным ООН, 20-30 тысяч. Остальные 100 тысяч — это «мертвые души», но уже не Чичикова, а Варданяна.

Нет и никакой «блокады». Через пикет спокойно проезжают автомобили миротворцев, азербайджанские активисты обещают пропустить и гуманитарный автотранспорт.

Наконец, понятно и другое. Ответственность за все происходящее в Лачинском коридоре несёт прежде всего Рубен Варданян. По заказу которого и был сорван азербайджанский мониторинг рудников «Гызылбулаг» и «Демирли».

А здесь нужны подробности. Да, Рубен Варданян в России считался одним из богатейших людей, входил даже в список Forbes. Правда, сколотил ли он свои миллиарды за счет коммерческих талантов или близости к власти, помноженной на возможности для грабежа и отмывания денег — вопрос, который в его окружении предпочитают пропускать мимо ушей, притом что скандал вокруг принадлежавшей Варданяну «прачечной денег» — банка «Тройка Диалог» — говорит сам за себя. Но сегодня российское «окно возможностей» для Рубена Карленовича захлопнулось. На фоне санкций против РФ за украинскую войну не разгуляешься.

И у Рубена Варданяна созрел план, который ему самому казался ну до ужаса умным и хитрым: демонстративно отказаться от российского гражданства, перебраться в Ханкенди, пролезть на пост «госминистра» —и занятья грабежом рудников «Гызылбулаг» и «Демирли».

Самим немногочисленным карабахцам этого, разумеется, не сказали. Для них спешно стряхивали нафталин с лозунгов 1988 года, разыгрывали балаган на тему рестарта «миацума» и т.д. А в реальности Рубен Варданян вместе с «зитц-председателем» Араиком Арутюняном планомерно сколачивают здесь режим криминальной хунты по примеру той, которая существовала в Армении во времена «карабахского клана», когда пост президента занимал Роберт Кочарян, а затем Серж Саргсян. Варданян ставит грабеж рудников на промышленную основу, Араик Арутюнян спешно вводит в «огрызке» военное положение, которого здесь не было даже во время 44-дневной войны…

И сегодняшние события в Лачинском коридоре — прямое следствие провокационной деятельности самого Варданяна. Которому ну очень не хочется сталкиваться с азербайджанским мониторингом и терять денежки. Что уже будет неизбежно после того, как «золотой бизнес» в Карабахе войдёт в законное русло. Отсюда и провокации на рудниках, и истерики в российском тв-эфире, и слезливые интервью, построенные на фейках.

Здесь, возможно, следовало бы поставить точку. Но остаётся еще одна сторона вопроса — судьба тех самых карабахских армян. И уже не фейковые, а вполне реальные угрозы для их безопасности и будущего в результате провокационной возни Варданяна, Арутюняна и их подручных. Положение местного населения с приездом Варданяна многократно ухудшилось — и в экономике, и в социальной сфере, и в вопросах безопасности. И теперь здесь не могут не задавать вопросов, почему местные жители должны страдать из-за планов Варданяна на золотые рудники — те из карабахских армян, кто в состоянии хоть сколько-нибудь анализировать ситуацию, прекрасно понимают, кто несёт ответственность за перекрытие росмиротворцами Лачинского коридора. И не могут не задавать вопросов хотя бы на собственной кухне, не легче ли было бы договориться о мониторинге. И можно представить себе, какую волну недовольства провоцируют такие вопросы. Вот и приходится тандему Варданян-Арутюнян идти на самые невероятные ухищрения, вертеться, как ужи на сковороде, то вводить военное положение, то созывать новый митинг, чтобы «стравить пар». Иначе будут серьезные шансы разделить судьбу Чаушеску или Каддафи.

А это значит, что в нынешней ситуации карабахским армянам самое время задуматься о собственном будущем. Тем более что они уже однажды «клюнули» на разговоры о «миацуме» и до сих пор продолжают платить ой какую дорогую цену за свою ошибку более чем 30-летней давности. Вопрос, стоит ли ради «золотого бизнеса» Варданяна поддаваться на призывы, устраивать «рестарт» миацума и получить, пардон, по лбу теми же граблями, для думающей части аудитории риторический. И тем более понятно, что единственный выход для этого самого мирного населения Карабаха — это восстановление суверенитета Азербайджана. С гарантиями всех прав, предусмотренных Конституцией. С порядочными инвесторами, привыкшими работать в правовом поле и в соответствии с цивилизованными нормами, а не технологиями грабежа в стиле «хватай побольше, беги побыстрее и отпихивай остальных», с инфраструктурными проектами, с законными муниципалитетами. А значит, надо поскорее заканчивать с играми в «миацум», со всеми этими «госминистрами» и «зитц-президентами» и сделать хотя бы первые шаги на пути реинтеграции в азербайджанское общество.

И не позволить, чтобы Рубен Варданян и компания втянули их в новую авантюру.

Нурани, обозреватель