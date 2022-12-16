Израиль усилил разведывательную помощь Украине через канал в НАТО. Об этом сообщает газета Haaretz со ссылкой на свои источники в Брюсселе.

Издание отмечает, что катализатором стала военная помощь, которую Иран оказывает России.

«Решение Ирана о поставках беспилотников и расширении военного сотрудничества с Россией — это стратегическая ошибка Тегерана и лучшее, что могло произойти в отношениях Израиля и НАТО», — сообщил изданию источник в израильской армии.

Газета отмечает, что до вмешательства Ирана в конфликт правительство Израиля упорно отказывалось предоставить Киеву какую-либо военную помощь, ограничиваясь гуманитарной помощью.

«Американское давление и активизация иранской помощи России убедили Израиль отказаться от своей политики апатии», говорится в публикации.