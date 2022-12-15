Греческая прокуратура начинает собственное расследование в отношении экс-заместителя главы Европарламента (ЕП) Евы Кайли на предмет того, имели ли место с ее стороны факты взяточничества и отмывания денег в Греции, не связанные с ведущимся расследованием в Бельгии, сообщила в четверг греческая газета Εφημερίδα των Συντακτών. По ее данным, уголовное дело в отношении Кайли будет возбуждено в Греции, если обнаружатся такие правонарушения.

Прокурор по экономическим делам Христос Бардакис отдал срочное распоряжение о проведении предварительного разбирательства и поручил двум помощникам прокурора «расследовать, совершила ли депутат Европарламента преступление, связанное с подкупом политического лица, отмыванием денег, а также расследовать любое другое правонарушение без поступления жалобы или иска».

В свою очередь новостной портал newsbomb.gr отмечает, что Бардакис попросил помощников немедленно запросить в рамках судебной системы у бельгийских властей и в сотрудничестве с представителем Греции в Евроюсте (Европейское агентство по сотрудничеству органов юстиции) копии материалов дела, возбужденного против Кайли, а также справку о процессуальном ходе следствия. По оценке портала, ответы Бельгии особенно важны, поскольку являются необходимым условием уголовного расследования в Греции, так как лицо не может быть привлечено к ответственности за одни и те же правонарушения в двух странах.