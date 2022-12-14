Делегация Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) посетит с официальным визитом Тегеран, заявил глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами, передает Tasnim.

«Представители агентства прибудут в Тегеран в ближайшие дни, и мы надеемся добиться существенного прогресса в устранении препятствий и сделать шаг вперед», — сказал Эслами. По его словам, визит в Тегеран был назначен в ходе встречи представителей МИД Ирана и ОАЭИ с делегацией МАГАТЭ в Вене 10 ноября.