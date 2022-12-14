Крупнейший производитель цемента в мире, швейцарская Holcim, передаст российский бизнес местному менеджменту, заявили представители компании.

Бывшие предприятия Holcim в России продолжат работу под новым брендом. В пресс-службе подчеркнули, что после подписания соответствующего соглашения с менеджментом процедура выхода компании с российского рынка завершилась.

«Мы не комментируем детали соглашения до того, как оно пройдет все этапы одобрения, в том числе со стороны правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации», — цитирует РБК заявление российского офиса Holcim.