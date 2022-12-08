Как ранее сообщалось, в Москве состоялась встреча генеральных прокуроров России, Азербайджана и Армении, в ходе которой также состоялись двусторонние переговоры.

Как отметил главный редактор журнала «Национальная оборона», политический аналитик Игорь Коротченко, встреча генпрокуроров Азербайджана и Армении стала возможной только потому, что площадку предоставила Россия. «Очень важно то, что встреча между генпрокурорами Азербайджана и Армении проходит при участии российского генпрокурора Краснова. Именно в этом формате возможно пытаться найти общие точки соприкосновения между правоохранительными ведомствами Баку и Еревана», — приводит «Вестник Кавказа» его слова.

«Что касается тематики, полагаю, здесь в первую очередь необходимо решать вопросы, связанные с выяснением судьбы пропавших без вести в ходе Карабахской войны. Мы знаем, что Азербайджан этот вопрос поднимает, так как остается не проясненной судьба многих тысяч людей, чьи жизни оборвала Карабахская война. Обнаружение мест их захоронения – чрезвычайно важная гуманитарная проблема, которая находится во внимании Баку. При посредничестве российской стороны надо ставить эти вопросы перед армянскими представителями для более эффективной и точной работы», — указал Игорь Коротченко.

«Вторая тема – это проблема передачи карт минных полей, которые армянские войска оставили на территориях, находившихся под их оккупацией почти 30 лет. Сюда же идет проблема недопущения новых минирований. Это тоже важнейшая гуманитарная проблема, поскольку на оставленных армянских минах постоянно подрываются мирные жители Азербайджана, сейчас это все чаще происходит в силу проникновения армянских диверсионных групп вглубь азербайджанской земли и новых минирований. Маркировка многих мин показывает, что они произведены после 2020 года, что однозначно свидетельствуют о подрывной деятельности Армении. Необходимы усилия, чтобы Армения прекратила подобного рода практику», — подчеркнул политический аналитик.

«Третий аспект обсуждения – акцентирование внимания на недопустимость нанесения экологического ущерба Азербайджану в той части Карабахского экономического района, где сегодня находятся армянские сепаратисты. Мы знаем по последним событиям, что ведется незаконная деятельность по добыче полезных ископаемых, в том числе драгоценных металлов, и их вывозу на территорию Армении. Это сопровождается причинением очень большого экологического ущерба. Данными преступлениями занимаются как армянские представители в качестве хозяев целого ряда фирм и предприятий, так и зарубежные компании. Этому необходимо противостоять», — призвал Игорь Коротченко.

Четвертая тема – реагирование на антиазербайджанскую пропаганду в России. «В свете декларации о союзническом взаимодействии, которая была подписана между Москвой и Баку в феврале этого года, необходимо, чтобы Генпрокуратура РФ использовала методы прокурорского реагирования на факты, когда отдельные граждане России либо представители армянской диаспоры напрямую призывают к возобновлению боевых действий против Азербайджана, ведут пропаганду войны, либо своими высказываниями и действиями подрывают территориальную целостность Азербайджана. В декларации о союзническом взаимодействии стороны взяли на себя обязательства соблюдать территориальную целостность друг друга», — напомнил главный редактор журнала «Национальная оборона».

«Россия прилагает большие усилия по сближению и выстраиванию нормальных взаимоотношений, по содействию контактам между Баку и Ереваном на всех уровнях. Сегодняшняя встреча – это очередное подтверждение того, что Россия играет важную роль посредника, чтобы в конечном итоге обеспечить подписание мирного договора между Арменией и Азербайджаном на основе тех пяти принципов, которые были выдвинуты президентом Ильхамом Алиевым», — заключил политический аналитик.