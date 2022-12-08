Генпрокуроры Азербайджана, России и Армении обсудили в Москве ситуацию на Южном Кавказе.

Встреча прошла по следам совместных трехсторонних заявлений, принятых главами трех стран с ноября 2020 года, сообщили в пресс-службе российского ведомства.

«Локальные конфликты и кризисы не только деструктивным образом влияют на геополитическую обстановку, но и являются благодатной почвой для разгула преступности, распространения идей терроризма, экстремизма, культивирования ненависти и вражды», — сказано в сообщении.