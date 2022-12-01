В рамках презентации компании Neuralink, которая прошла в ночь с 30 ноября на 1 декабря, Илон Маск показал видео из лаборатории, в котором обезьяна при помощи нейроинтерфейса просит еду силой мысли, сообщает издание CNET.

На кадрах опубликованного ролика видно, как обезьяна, не используя рук, перемещает курсор по словам на экранной клавиатуре и просит таким образом фрукты. В компании называют эту технику «телепатической печатью».

Продемонстрированный результат был достигнут за счет вживления в мозг обезьяны чипа N1, который преобразует нейронные импульсы мозга в цифровой сигнал, понятный для компьютера.

На данный момент технология Neuralink позволяет устанавливать только одноканальный тип связи: от животного к компьютеру. В данный момент компания активно работает над тем, чтобы наоборот научить обезьян-киборгов понимать сигналы, исходящие от компьютера.

Также в планах у компании находится разработка системы, позволяющая делать имплантацию чипов наиболее эффективной и наименее травматичной. Сейчас вживление чипа требует вскрытия черепной коробки и вмешательства в структуру мозга.