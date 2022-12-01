В Баку и на Абшеронском полуострове с 3 по 7 декабря ожидается дождливая погода.

Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, в некоторых местах полуострова дожди примут интенсивный характер.

Северо-восточный ветер усилится до 15-17 м/с, температура воздуха понизится на 2-3°, до 5-8° тепла.

В районах Азербайджана с 3 по 7 декабря ожидается неустойчивая погода, местами дожди, в горных районах — снег, в отдельных местах интенсивный.

Северо-восточный ветер усилится до 15-17 м/с. Температура воздуха понизится на 2-3°, в низменных районах ожидается 7-12° тепла, в горных — 0-5° мороза.

Есть вероятность повышения водности в реках.