В Азербайджане в настоящее время разрабатывается перечень стратегически важных товаров, который находится на стадии согласования. Об этом сегодня на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности, предпринимательству и аграрной политике заявил заместитель председателя Агентства государственных резервов Хидаят Азимов, сообщает Minval.az.

«В списке этих стратегически важных отдельно отмечены продукты питания. Составление перечня осуществляется в соответствии с метрологией. Учитывается потребность населения в продовольствии. Также учитываются сроки хранения», — отметил заместитель председателя.

Он сказал, что государственные резервы выпускаются в двух случаях. В случаях, упомянутых в статье 30 закона о продовольственных запасах — при чрезвычайной ситуации или для поддержания устойчивой стабильности поставок. А во втором случае, когда истек срок хранения государственных резервов. То есть ближе к истечению срока товары выпускаются на рынок. Замена этих баллов осуществляется в государственных резервах”.