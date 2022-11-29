30 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются местами дожди, в отдельных районах полуострова интенсивные. Будет дуть умеренный северо-восточный ветер.

Как сообщили АПА в Национальной гидрометеорологической службе МЭПР, температура воздуха составит в Баку и на Абшеронском полуострове ночью 6-8° тепла, днем до 9° тепла. Атмосферное давление будет выше нормы, 773 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 75-85%.

В районах Азербайджана местами ожидаются дожди, в горах – снег. В отдельных районах осадки будут интенсивными. Ночью и утром туман. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 4-8° тепла, днем 10-14° тепла, в горах ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 2-5° тепла.