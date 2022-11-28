МЧС обратился к населению в связи с ожидаемой погодой.

В обращении на сайте МЧС говорится, что Национальная гидрометеорологическая служба Министерства экологии и природных ресурсов прогнозирует в ближайшие дни ухудшение погоды, похолодание и осадки на территории страны.

Отмечается, что в такую погоду больше используются газовые и электрические приборы, в квартирах и частных домах наблюдается нагрузка на электрические кабели, более того, использование неисправных, нестандартных и изготовленных кустарным способом газовых и электрических приборов может привести к пожару.

В связи с этим МЧС рекомендует строго соблюдать правила противопожарной безопасности.