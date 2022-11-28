Сообщения об обстрелах позиций ВС Азербайджана вновь приходят с пугающей регулярностью. Более того, стреляют по азербайджанским позициям не только с территории самой Армении— огонь ведётся с позиций армянских бандформирований, расположенных на территории, где временно размещён российский миротворческий контингент.

Строго говоря, если на границе стреляли периодически и регулярно, то на линии миротворческих постов до последнего времени было относительно спокойно — по крайней мере после операции «Фаррух».

Имеет право на жизнь версия, что такой «беспокоящий огонь» связан с той опасной «мышиной возней», которую затеял в Ханкенди Рубен Варданян — от митингов под лозунгами в стиле 1988 года сепаратисты по его совету делают следующий шаг. Но это объяснение ни в коей мере не снимает ответственности с росмиротворцев. Тех самых миротворцев, которые несколько дней назад с помпой отпраздновали свою вторую годовщину развертывания в Карабахе. Согласно Трехстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года, развертывание РМК должно было происходить одновременно с выводом из Карабаха армянских войск. Но прошло уже два года, а армянские вооружённые формирования никуда не исчезли. И чувствуют себя настолько уверенно, что под прикрытием миротворцев открывают огонь по азербайджанским позициям.

Наконец, нельзя не заметить: обстрелы азербайджанских позиций с той части Карабахского региона, где размещены росмиротворцы, участились как раз после того, как в Баку озвучили не самые приятные оценки их деятельности, в том числе в таком деликатном вопросе, как режим контроля в Лачинском коридоре.

Более того, за последние дни в Баку уже и на официальном уровне озвучили весьма неприятные вопросы к деятельности РМК.

Напомним: в августе 2022 года в результате операции «Возмездие» под контроль ВС Азербайджана был возвращён ряд стратегических высот в Карабахе, в том числе высота Сарыбаба. И как было объявлено накануне, на высоте Сарыбаба было обнаружено противопехотное минное поле. Причем мины, установленные здесь, были произведены в Армении в 2021 году. И, следовательно, попали в Карабах уже после того, как росмитотворцы взяли под контроль Лачинский коридор. Осмотреть минное поле, обнаруженное и обезвреженное азербайджанскими саперами, пригласили, в числе прочего, командующего РМК генерала Волкова. А затем министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов озвучил официальную реакцию: «Транспортировка мин, произведенных в 2021 году, на территорию Азербайджана осуществляется только через Лачинский коридор. А это согласно трехстороннему заявлению, противоречит правилам использования Лачинского коридора. Мы считаем, что этому нужно положить конец. Азербайджанская сторона и в дальнейшем предпримет все необходимые шаги в этом направлении». Еще раньше свои разведданные озвучило СГБ Азербайджана: по словам заместителя главы СГБ генерал-лейтенанта Шадлинского, на территорию АР, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент, перебрасывается военная техника. Добавим от себя: согласно Трехстороннему заявлению, никакого тяжелого вооружения — танков, артиллерии и т.д. — у росмиротворцев в Карабахе быть не должно. Так кому же его везут? Армянским бандформированиям, которые за два года так и не покинули зону временного размещения РМК?

Наконец, как уже рассказывал Minval, солидный список претензий к РМК озвучило Минобороны Азербайджана. Только за последние дни военное ведомство дважды напоминало командованию РМК, что в своих релизах необходимо использовать официальные азербайджанские названия населённых пунктов. И не называть Агдере «Мардакертом», а Ходжавенд — «Мартуни». И то, что командование РМК продолжает эти обращения азербайджанской стороны упорно игнорировать — уже не небрежность, а позиция. Как и игнорирование командованием миротворцев сигналов азербайджанской стороны о нарушениях режима прекращения огня со стороны армянских незаконных формирований.

Вопросы к деятельности росмиротворцев возникали и прежде. Но еще никогда аргументированные и обоснованные обвинения в адрес командования РМК не высказывались столь жестко и столь синхронно. Практически за одну неделю с жёсткой критикой в их адрес выступили все три структуры, которые в этом вопросе можно считать профильными — МИД, Минобороны и СГБ. А это даже теоретически не может быть случайностью. Тем более в Азербайджане, где госчиновники высшего ранга непродуманных заявлений не делают в принципе.

А это означает, что теперь и в мины, обнаруженные на высоте Сарыбаба, и в технику, провезенную через Лачинский коридор, публично «ткнули носом» как минимум командование РМК. Обозначив простой вопрос: каким образом мины, произведённые в Армении в 2021 году, протащили через Лачинский коридор?

А это уже серьезно. Если через Лачинский коридор спокойно провозят и оружие, и призывников, если армянские бандформирования в Карабахе не разоружены, не расформированы и даже позволяют себе стрелять по азербайджанским позициям на тертерском, Ходжавендском, агдамском и шушинском направлениях, если командование РМК игнорирует азербайджанские «сигналы» о нарушениях прекращения огня с армянской стороны, то чем вообще занимаются в Карабахе росмиротворцы? Выполнением своих прямых задач или крышеванием сепаратистов? В среде которых явно мечтают о «перезапуске» своего сепаратистского проекта уже под защитой росмиротворцев?

Можно, конечно, посоветовать «не обобщать», не строить конспирологических теорий и не перекидывать «мостики» к заявлению посла РФ в Армении Сергея Копыркина, что РФ предлагала на переговорах отложить вопрос статуса Карабаха до будущих поколений и продлить до решения этого вопроса пребывание миротворцев. Но, во-первых, «странностей» в поведении миротворцев слишком много, чтобы их можно было бы считать «странностями» и «случайностями». Во-вторых, генералу Волкову и тем, кто над ним стоит, лучше не забывать простую вещь: в отличие от других «локальных конфликтов», росмиротворцы в Карабахе появились в то время, когда азербайджанская армия шла в наступление. И в нынешней ситуации, когда Азербайджан контролирует и высоты, и важные дороги, вряд ли получится надувать щеки, вести себя по принципу «это мы остановили войну» и грозить нашей стране в стиле «если мы уйдём, для вас начнётся кошмар».

Реальный военно-силовой расклад не в пользу любимого форпоста Кремля, и если в штабе миротворцев об этом забыли, это еще ничего не значит и не меняет. А в-третьих, за мечты Араика Арутюняна или Рубена Варданяна сделать пребывание миротворцев бессрочным и под их прикрытием начать заново процесс «миацума», генерал Волков как бы не отвечает. Но КПП на Лачинской дороге, превращённый в «проходной двор» — это уже прямая ответственность РМК. И если она превращается в безответственность — в Баку этого молча терпеть не станут, о чем и заявил Джейхун Байрамов. Какие именно шаги Азербайджан предпримет, министр не озвучил. Но в том, что в Баку слов на ветер не бросают, мир уже неоднократно имел возможность убедиться. Так что Москве лучше не обманывать себя помноженными на державное высокомерие надеждами в стиле «не рискнут» или «не посмеют». А армянским бандформированиям в Карабахе— держать в памяти подробности операции «Фаррух». Так что нет гарантии, что для своих ответных шагов Азербайджан станет дожидаться 2025 года.

Нурани, обозреватель