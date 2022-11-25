Программа утилизации старых автомобилей называется «Программа утилизации механических транспортных средств».

Об этом заявил советник министра экологии и природных ресурсов Расим Саттар-заде.

Он сказал, что согласно «Государственной программе по безопасности дорожного движения в Азербайджанской Республике на 2019-2023 годы», должна быть подготовлена программа утилизации старых автомобилей:

«Эта программа готова. Программа связана с утилизацией автомобилей, которые уже эксплуатируются и находятся на учете в стране, транспортных средств, которые морально и физически устарели, и которые также трудно назвать автомобилями. К сожалению, процесс согласования этой программы немного затянулся. Мы считаем, что в ближайшее время процесс согласования этой программы будет завершен», цитирует Р. Саттар-заде АПА.