«В нашей дорожной карте есть школьные автобусы. Мы хотим, чтобы детям было комфортно добираться до школы».

Об этом на брифинге для СМИ сказал министр науки и образования Эмин Амруллаев.

Он отметил, что это напрямую связано с выбором школы:

«Во многих странах установлены очень строгие правила выбора школ. Например, учащемуся разрешается выбирать школу только в том районе, где он живет. Школьный автобус предназначен для перевозки учеников из удаленных мест. В связи с бакинскими школами распространены серьезные мифы. Например, в начале каждого учебного года родители спрашивают о том, какая школа самая лучшая. В Баку 330 школ, в каждой из них как учащиеся, которые учатся хорошо, так и учащиеся, которые учатся плохо. Для меня лучшая школа это школа, которая находится рядом с домом. Ученик не испытывает стресса. Даже если он не хороший, вместе из него можно сделать хорошего ученика».

Министр сообщил, что есть определенный хаос в размещении учащихся в школах:

«Однако в последние годы мы наладили систему. Размещение учащихся осуществляется в основном по месту жительства. Сегодня учащиеся приезжают в школы со всех четырех концов Баку. Поэтому возникает вопрос, насколько эффективными будут школьные автобусы. Некоторые школы могут получить автобусное сообщение в рамках сотрудничества с частным сектором. Мы это поддерживаем. Мы пытались организовать это несколько раз. Однако из-за несовпадения адресов со школой не получается эффективно организовать эту услугу», — цитирует министра АПА.