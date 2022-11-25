В Азербайджане возросло количество обращений, поступивших в Госкомитет по проблемам семьи, женщин и детей в связи с домашним насилием.

Jб этом заявила журналистам заместитель председателя госкомитета Садагат Гахраманова.

По ее словам, обращения в основном связаны с фактами физического насилия.

«Однако случаи морального, психологического насилия и сексуальных домогательств пока умалчиваются. Женщины не решаются громогласно заявлять о них из-за страха, а также опасения потерять работу», — цитирует правозащитницу Report.

С.Гахраманова также добавила, что рост количества обращений связан с осведомленностью населения.

По ее мнению, необходимо продолжить просветительскую работу среди граждан.