В Азербайджане возросло количество обращений, поступивших в Госкомитет по проблемам семьи, женщин и детей в связи с домашним насилием.
Jб этом заявила журналистам заместитель председателя госкомитета Садагат Гахраманова.
По ее словам, обращения в основном связаны с фактами физического насилия.
«Однако случаи морального, психологического насилия и сексуальных домогательств пока умалчиваются. Женщины не решаются громогласно заявлять о них из-за страха, а также опасения потерять работу», — цитирует правозащитницу Report.
С.Гахраманова также добавила, что рост количества обращений связан с осведомленностью населения.
По ее мнению, необходимо продолжить просветительскую работу среди граждан.
Вообще-то начинать надо с судов. Если не работают суды, все остальные «начинания» пойдут насмарку.