Глава делегации Азербайджана в НАТО Джафар Гусейнзаде вручил верительные грамоты генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу. Об этом написал азербайджанский дипломат в соцсети «Твиттер».

Стороны также обсудили сотрудничество между Азербайджаном и НАТО и дальнейшие перспективы.

Today, I had a pleasure to meet with NATO Secretary General H.E. Mr. @jensstoltenberg and present my credentials. We briefly exchanged views on #NATO—#Azerbaijan partnership and its prospects. pic.twitter.com/DBqwx3UcMN

— Jafar Huseynzade (@JafarHuseynzade) November 17, 2022