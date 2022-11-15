Вышедшая на сайте русской службы Би-би-си статья «Витрина победы. Как живет Карабах через два года после войны» грешит неконструктивной критикой проводимой правительством Азербайджана программы восстановления освобожденных территорий. Отдельные абзацы, предложения и даже слова искажают действительность и дискредитируют огромные усилия, прилагаемые как правительством Азербайджана, так и каждым жителем страны для ликвидации катастрофического масштаба разрухи, оставленной после себя армянскими оккупантами, и восстановления территорий, превращенных в безжизненные пространства и в «поверхность Марса». Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять, насколько трудная это задача. Трудно даже предположить, сколько времени потребуется, чтобы очистить всю территорию от смертоносных мин, создать хотя бы минимум инфраструктуры и рабочих мест, позволяющих изгнанным тридцать лет назад жителям вернуться туда, где сегодня пока сплошной «Карфаген» (или, как называют Агдам, «Кавказская Хиросима»).

В статье красной линией проходит мысль о том, что вынужденные переселенцы будто «не хотят» возвращаться, и на этих территориях «отсутствуют» социальные услуги. Очевидно, автор даже не представляет масштабы трудностей, с которыми сталкивается государство, вернувшееся на полностью разрушенные территории, как и объем тех задач, которые приходится теперь решать.

Автор пишет, что «люди, годами мечтавшие вернуться на родные земли, продолжают ютиться в общежитиях для вынужденных переселенцев — переезжать некуда». Спишем это на незнание фактов: общежитий для беженцев давно уже нет, все они переселены в отдельные квартиры. Почти все они мечтают вернуться в родные края, но за пару лет сделать это невозможно, и причина общеизвестна — эти земли полностью опустошены, все разрушено. Необходимо сперва создать инфраструктуру, а потом построить дома и переселить людей. Этим и объясняется строительство аэропортов, дорог, восстановление подстанций, водопроводов. Автор сам пишет о том, что потребуются долгие годы, прежде чем ANAMA полностью очистит территории от мин. Как он себе представляет массовое возвращение вынужденных переселенцев в развалины, вокруг которых зарыты мины?! Как он себе представляет жизнь на этих территориях без создания рабочих мест? Естественно, сперва создаются объекты инфраструктуры, хотя бы какие-то производственные цеха, хотя бы какие-то школы и поликлиники, и только потом можно постепенно начинать возвращать людей в родные края.

Всё надо делать комплексно, продуманно. В эпизоде, где говорится о кончине женщины, автор, фактически, противоречит самому себе. Сперва он укоряет власти за то, что вместо строительства жилых домов здесь возводятся аэропорты, мечети и прочее, но тут же пишет о сложностях с социальным обеспечением вернувшихся в село Агалы. То есть, автор сам видит, насколько тяжело совместить и то, и другое. Всё и сразу сделать невозможно, особенно с тем, что оставили после себя варвары. Без построенных домов вынужденные переселенцы, разумеется, не вернутся — жить-то ведь где-то надо! Но и без рабочих мест и инфраструктурных и социальных объектов построенные дома останутся пустыми, так как вернувшимся делать будет нечего. С третьей стороны, даже если создано и то, и другое, как людям вернуться и начать жить, работать, учиться, лечиться, молиться в мечетях, когда кругом мины и на очистку от них требуется лет 10-15?

Автор из увиденного своими глазами должен был понять, насколько всё взаимосвязано. И дело не в «нежелании» вынужденных переселенцев возвращаться. Это полное искажение реальности. Вынужденные переселенцы 30 лет мечтали вернуться, и сегодня считают дни, когда им скажут, что возвращение их будет безопасным, дома построены, школы и поликлиники имеются, как и созданы рабочие места, которые ждут первых рабочих рук. Да, в умном селе Агалы, возможно, пока нет кинотеатров «Dolby Atmos», искусственного горнолыжного спуска с таким же искусственным снегом, как в Дубае, и жителям пока приходится готовить чай в самоварах и буржуйках. Но не всё же сразу! Всё будет. Эти люди счастливы, что они уже дома! Меньше, чем через два года после освобождения этих земель.

Как говорится, лиха беда начало. А начало уже положено — доблестный воин-освободитель изгнал оккупанта и создал самое главное условие для Великого Возвращения. Когда-нибудь — скоро или не совсем — в этих местах вновь забурлит жизнь. Появятся первые родившиеся, и в домах вновь будет звучать громкий детский смех!

Что же касается нищеты и разрухи, с которыми автор столкнулся в оставленном армянами селе Бёюк Таглар, то кто же виноват, что за 30 лет сепаратизма карабахские марионетки Еревана не смогли создать здесь достаток и сносные условия жизни. Да, армянские сёла в зоне временной дислокации РМК в Карабахском экономической районе поражают своей нищетой и убогостью. Спрашивать за это нужно у тех, кто на закате горбачевской «перестройки» обманул свой народ и заразил их инфекцией сепаратизма. Многие церкви осквернены и стены исписаны самими жителями. К примеру, как понять надпись «Славик + Анжела = Любовь» на стене одной из церквей? У азербайджанцев нет таких имён, как и не пишут они армянскими буквами. Что, скажите, азербайджанские военнослужащие сделали это?

Наконец, удивляет выбор корреспондентом персонажа для интервью. Кто такой Алтай Гёюшов, которого автор представляет как «историка», которого в Азербайджане знают все. Достаточно погуглить это имя, чтобы понять, что это нигилист и тот, кого в азербайджанском обществе называют «нытиком». Неужели больше некого было интервьюировать?! Этот уж точно выльет ушат помоев на любое доброе начинание. Очень жаль, что высказывания этого проходимца находят место на сайте авторитетного британского СМИ.

Перед азербайджанским народом стоит задача невероятной сложности, с которой не сталкивался, пожалуй, никто в мире. Как сказал на днях президент Алиев, наша страна восстанавливает разрушенное армянскими вандалами САМА, без помощи извне, хотя помощь не помешала бы.

Не помогаете — и не надо! Сами справимся. Но хотя бы имейте каплю сочувствия к стране и народу, которому приходится в одиночку разгребать оставленные армянскими оккупантами авгиевы конюшни. Пусть никто не сомневается — с этой задачей Азербайджан с честью справится. Надеемся, автор вернется в эти места лет через 10 и, как говорится, почувствует разницу.

Отдел политики Minval.az