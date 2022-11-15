15 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился тет-а-тет с премьер-министром Республики Албания Эди Рамой. Об этом информирует пресс-служба Ильхама Алиева.

На встрече было выражено удовлетворение развитием двусторонних связей, отмечено проведение активного политического диалога.

В ходе беседы было подчеркнуто значение официального визита премьер-министра Албании Эди Рамы в Азербайджан в апреле этого года в деле расширения наших связей. Состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества в экономической и энергетической сферах.