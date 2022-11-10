Рестарта «миацума» не будет. «Цхинвальского варианта» тоже

В жизни, а тем более в большой политике, надо уметь и проигрывать, и выигрывать. Сегодня, после того, как Азербайджан торжественно отметил вторую годовщину своей победы в 44-дневной Отечественной войне, это понятно особенно четко. Как показали события, наша страна смогла извлечь уроки из тяжёлых поражений начала девяностых, не «сломаться», затем, под руководством своего Президента и Верховного главнокомандующего, создать сильную экономику, заручиться дипломатической поддержкой, выстроить мощную современную армию и освободить свои земли от армянской оккупации. А сегодня решает уже задачи следующего этапа — если можно так выразиться, правильно распорядиться своей военной победой, очертить границы допустимого и жестко отстаивать свои интересы — уже как страна-победитель. Ярчайший пример здесь — выступление президента Азербайджана Ильхама Алиева в Шуше перед военнослужащими.

Это было очень красиво и очень символично: встреча с солдатами и офицерами именно здесь, в исторической столице Карабаха, где армия Азербайджана провела свою блистательную операцию, которую сегодня изучают в ведущих военных академиях мира. Глава государства в своём выступлении подчеркнул: «Шуша действительно считалась неприступной крепостью. Освобождая Шушу, наши отважные военнослужащие, оснащенные только легким вооружением, шли на смерть. Шли на смерть за Родину, за землю. Каждый из нас хорошо понимал, что без Шуши наша победа будет неполной». Добавим от себя: освобождение города Шуша уже тогда заставило многих военных переоценить устоявшиеся представления о том, решать какие задачи и проводить какие операции может армия независимого Азербайджана.

Выступая перед солдатами и офицерами, президент Азербайджана не только провёл экскурс в историю, он очертил и сегодняшний расклад вокруг Карабаха, напомнив и о соотношении сил: «Государственный бюджет Азербайджана на следующий год достиг рекордного уровня, в том числе рекордного уровня достигли средства, которые будут выделены на военные расходы. Могут спросить: почему, война осталась позади, прошло два года. Ответ очень прост. В Армении поднимают голову реваншистские силы. В Армении поднимают головы силы, круги, не желающие мириться с результатами войны. Армения не выполняет полностью Заявление от 10 ноября 2020 года, не вывела полностью свои вооруженные силы из Карабаха, не предоставила нам Зангезурский коридор и периодически совершает против нас военные провокации. Конечно же, мы должны быть подготовленными и мы готовы».

Раскрыл и детали этой готовности: «Могу сказать, что за последние два года наши вооруженные силы стали еще сильнее. И структурные реформы, и создание новых формирований, в то же время увеличение численности имеющихся формирований, оснащение оружием и боеприпасами, новой техникой находятся на высочайшем уровне. Нынешняя Азербайджанская армия сильнее, чем два года назад, и это должен знать каждый, Армения и каждый!» Как подчеркнул президент, «Армения не должна забывать уроки Второй Карабахской войны, и они должны знать, что игра с огнем обойдется им дорого. Если там кто-то – пусть власть, пусть оппозиция, или какой-либо элемент, наученный и засланный из-за рубежа, вынашивает против нас какие-то злые намерения, то он вновь увидит наш кулак, и история последних двух лет это показала».

Наконец, весьма четко посоветовал Еревану не возлагать надежд на зарубежных покровителей: «Карабах – наша земля. Российские миротворцы размещены там временно, в Заявлении от 10 ноября 2020 года срок их пребывания указан, и если они на кого-то рассчитывают, то снова столкнутся с трагедией».

А теперь — перевод.

Азербайджан, вопреки расчетам и выкладкам многих экспертов в кавычках и без, очень далек от послепобедной эйфории и благодушия «мы все свои задачи решили, теперь время зачехлить пушки, вставить цветы в дула винтовок, а деньги, которые шли на военные расходы, перенаправить на социальные программы — и в результате позволить реваншистам захватить себя врасплох, как это было со странами Европы после Первой Мировой войны. Более того, как показывают масштабы военного строительства, в нашей стране не готовятся «к прошедшей войне». Более того, финансовая и экономическая устойчивость нашей страны такова, что Азербайджан может позволить себе и перевооружение армии, и программу восстановления освобождённых от армянской оккупации земель.

И самое главное, президент Ильхам Алиев еще раз продемонстрировал, что победивший в войне Азербайджан «играет белыми» и задаёт политические тренды, а не отвечает на ходы своих оппонентов разной степени продуманности и адекватности. Наша страна сегодня уверенно проводит свои «красные линии», жестко предупреждает, что Армении, и не только Армении, придется обязательства, закреплённые в Трехстороннем заявлении от 10 ноября — а это и Зангрезурский коридор, и вывод армянских войск из Карабаха, который за два года так и не завершён, и сроки пребывания миротворцев, которые четко определены в Трехстороннем заявлении — и напоминает, у кого какие козыри на руках. А еще глава государства озвучил недвусмысленный месседж насчёт «элементов, наученных и засланных из-за рубежа».

А это звучит особенно актуально на фоне той бурной деятельности, которую развил в последние недели и месяцы в Карабахе российский олигарх Рубен Варданян.

Тот самый, который уже в ранге «госминистра» никем не признанного «правительства» сепаратистов активно раздаёт интервью российским СМИ. Он уже мелькнул на страницах «Коммерсанта», затем — в эфире некогда «фрондирующего» телеканала «Дождь», готовится к выходу его новое интервью РБК. И везде — один и тот же набор провокационных тезисов: «мы все солдаты», ««Арцах» не будет в составе Азербайджана», «Азербайджан готовит «этническую чистку»», ««Арцах» должен стать частью переговорного процесса» и т.д.

Можно посоветовать Варданяну изучить географию. А еще — историю. Ознакомиться с признанными границами, уяснить для себя, что Карабах — это территория Азербайджана, какие бы истерики ни закатывали Араик Арутюнян и его приближенные. Напомнить, что это Армения, а не Азербайджан, провела самый настоящий геноцид азербайджанского населения сначала на своей территории, а затем — в оккупированном Карабахе.

Но здесь куда более серьезные вопросы уже к российской стороне. Теоретически интервью Варданяна может быть названо «редакционной политикой». Но в условиях России, с жестким контролем государства над СМИ, в то, что подобные вещи могут быть решены при помощи «брендипровода» из Армении или даже личных денег Рубена Варданяна. Особенно если Никол Пашинян в те же дни пытается убедить аудиторию, будто бы «миротворцы размещены здесь бессрочно» и т.д. Так что вопрос, идёт ли речь о «наборе совпадений» или скоординированной кампании, будем реалистами, риторический. Слишком уж впечатляющую «раскрутку» устраивают Варданяну РосСМИ разной степени лояльности Кремлю. Более того, все происходит на фоне провокационных «ляпов» РосТВ, где то «Первый канал» представит зрителям карту с «Нагорно-Карабахской республикой», то канал «Россия» выведет в эфире «репортаж из Нагорного Карабаха».

А если изменить масштаб картинки, то все происходящее — с истеричными митингами в Ханкенди и Ереване, с требованиями немедленного «миацума», которые стартовали сразу же после приезда Варданяна, с обвинениями в адрес властей Армении в недостаточной «решительности» и, конечно же, весьма благожелательными для армянских националистов статьями в российских СМИ и со стоящими на втором плане росмиротворцами — слишком уж напоминает первую волну «карабахского движения». А точнее, попытку сколотить нечто вроде «комитета особого управления НКАО», где роль Аркадия Вольского отведена Рубену Варданяну.

Но, похоже, авторы этого «армянского ностальжи» не учли сущую мелочь. На дворе уже не 1988 год. Тогда у явных вдохновителей и тайных покровителей армянских притязаний на Карабах еще могли существовать надежды, что Москва устроит еще одну перекройку границ и вслед за Зангезуром и Гейча махалы подарит Армении еще и Карабах. А сегодня СССР уже нет, и статус признанных ООН границ независимых государств уже совсем не тот, что у границ союзных республик.

И самое главное, сегодня Азербайджан — это не союзная республика без собственных силовых структур и дипломатических инструментов, а сильное состоявшееся государство. Которое, напомним, два года назад уже выиграло войну за Карабах. И закрепив свою победу в таком документе, как Трехстороннее заявление. Где четко и ясно очерчен срок пребывания миротворцев — на пять лет, до 2025 года. И оставить их там против воли Азербайджана не получится ни юридически, ни практически. Так что если Варданян и те, кто делает на него ставку, этого еще не поняли, если они пытаются «надувать щеки» и пытаться играть не то в «комитет особого управления НКАО», не то еще во что-нибудь, то им лучше помнить, что все их умопостроения и антиазербайжанские «тезисы», которые озвучивает в российском эфире господин Варданян, пардон, разобьются о реальность, как это уже было два года назад с планами оккупации Гянджи, Тертера и Барды. И, пардон за реалистичность, разбиться они вполне могут вместе с головами, которые эту стратегию придумали.

Потому что «Байрактары» тоже никто не отменял.

Нурани, обозреватель