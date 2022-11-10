Иранский теократический корабль идет ко дну

Чем больше накаляется ситуация вокруг Ирана, тем острее встает вопрос борьбы с расширением шпионской сети этой соседней страны в Азербайджане под видом налаживания религиозных, культурных и торговых связей. Эта проблема для Азербайджана не нова, и отечественная Служба государственной безопасности держит ухо востро, дабы пресечь любые попытки Ирана дестабилизировать обстановку внутри Азербайджана.

Иранский теократической режим, сотрясаемый народными акциями протеста и массовыми беспорядками почти два месяца, вместо того чтобы навести порядок у себя, не оставляет попыток навредить Азербайджану. Напомним, что очередные протесты против действующего режима в Иране начались 16 сентября, после того как девушка Махса Амини скончалась в полицейском участке.

Согласно предварительной информации, девушка была избита за неподобающее ношение хиджаба, что вызвало гнев народа. Но даже после результатов предварительного расследования, указывающих на внезапно наступившую смерть без применения какой-либо физической силы, народные волнения и беспорядки в Иране не прекратились, а, наоборот, усилились, что говорит о том, что смерть Махсы Амини на самом деле была лишь поводом для того, чтобы выйти на улицы и выступить против режима.

И если раньше политологи говорили о том, что это очередные беспорядки, которые очень скоро будут подавлены иранскими властями, то сегодня ими же даются неутешительные для Ирана прогнозы. Иранский теократический корабль идет ко дну.

И вот на фоне всего этого Иран продолжает внедрять своих шпионов и создавать вооруженные группировки с целью использовать их против Азербайджана.

1 ноября СГБ Азербайджана распространила сообщение о разоблачении вооруженной группировки, созданной спецслужбами Ирана. Установлено, что иранские спецслужбы привлекают граждан Азербайджана для прохождения ими тайных военных учений вне республики, финансируют их, направляют и используют против интересов государственной безопасности нашей страны.

В ходе расследования выявлено, что руководство вооруженной группировкой, созданной для привития населению радикально-экстремистских религиозных идей, поручено скрывающимся в Иране от азербайджанского правосудия: Ибрагимбейли Тохиду Алим оглу, Асадову Ровшану Эльчин оглу, Мамедову Орхану Кямран оглу и Гаджиеву Эльшаду Эльчин оглу (Акрам Гаджизаде) и другим. Эти лица в 2018 году были объявлены в международный розыск за аналогичные преступления.

Талех Багирзаде отбывает срок, но его дело живет

За прошедший период граждане Азербайджана – ранее судимые члены группировки, в том числе те, кто называют себя активистами движения «Мусульманское единство», через третьи страны были переправлены в Тегеран. Там они получили поддельные паспорта, мобильные телефоны, прошли тренинги по конспирации и далее на военных вертолетах были переброшены в сирийский Дамаск. Здесь наемники были обучены правилам применения огнестрельного оружия и тактике ведения боя. Каждому участнику выплачивались деньги в различных суммах, что утверждено квитанциями.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий задержано 19 предполагаемых членов указанной ОПГ, собрано множество доказательств их причастности к религиозно-экстремистской организации, изъята запрещенная в Азербайджане религиозная литература и соответствующие видеоматериалы.

Среди задержанных также ранее судимые Гусейнов Искендер Хани оглу, Ахвердиев Турал Сафар оглу, Шукюров Эльтун Али оглу и другие. Все они привлечены по статье 12.1, 279.1 (участие в незаконных вооруженных формированиях) УК АР.

Кроме этого, установлено, что скрывающийся в данное время в Иране Руфулла Ахундзаде дает различные поручения членам группировки. Еще один член ОПГ Асадов Орхан Фарман оглу задержан за терроризм в третьей стране.

В ходе расследования была выявлена причастность Мамедова Фагана Садреддин оглу к доставке в Посольство Ирана в Азербайджане футболок с лозунгами религиозного содержания, которые должны были быть использованы экстремистами в запланированных в некоторых районах Азербайджана акциях протеста.

Известно и то, что тех наемников, которые не были согласны с представителями иранских спецслужб, оправдывающих преступные действия армянских вооруженных формирований, шантажировали видеокадрами, сделанными на военных учениях.

В настоящее время работа по выявлению и пресечению экстремистов и иранских наемников в Азербайджане продолжается. В СГБ заявили, что задержанные будут наказаны по всей строгости закона.

Напомним, что нардаранские события, как раз начинались с таких «богословов», прошедших иранскую школу, несущих «слово божье» в массы.

Не секрет, что до указанных событий Нардаран был известен как поселок, в котором сильны традиции шиитского ислама радикального толка. Он всегда отличался особой религиозной активностью. Но после спецоперации по обезвреживанию вооруженного бандформирования радикальных исламистов, проведенной в Нардаране 26 ноября 2015 года, когда в ходе событий погибли двое сотрудников полиции и были уничтожены четыре члена банды, власти приняли меры по борьбе с радикализмом и экстремизмом.

В ходе той спецоперации в Нардаране были задержаны лидер того самого движения «Мусульманское единство» Талех Багирзаде и 14 человек. В Баку и его пригородах были выявлены и арестованы 57 вооруженных членов незаконной организации, в Гяндже и других регионах страны – еще 11 человек. И это не весь список.

Сразу после спецоперации мужская часть населения поселка постепенно стала стекаться к центру, где она вооружилась арматурами и камнями в ожидании правоохранителей. Здесь звучали лозунги, призывавшие противостоять правоохранителям. По всей видимости, такое указание активисты получили от своих иранских хозяев. Однако внутренние войска, оцепившие поселок со всех сторон, не торопились входить в Нардаран. Во избежание кровопролития руководство МВД и упраздненного ныне МНБ приняло мудрое решение дождаться наступления темноты, чтобы войти в поселок, что и было сделано.

Отметим, что Багирзаде обвинили по статьям «Умышленное убийство», «Покушение на умышленное убийство», «Незаконное приобретение огнестрельного оружия» и «Незаконное ношение огнестрельного оружия» Уголовного кодекса АР. Под прикрытием религии он организовал вооруженную преступную группу и планировал нарушить общественно-политическую стабильность в республике. Багирзаде был приговорен к 20 годам лишения свободы. Как видите, Багирзаде сидит, но его дело живет. Иран продолжает вербовать лояльных к себе граждан Азербайджана.

Конечно, сегодня можно сказать, что ситуация в Нардаране, куда еще в начале 2000-х сотрудники полиции боялись сунуться в одиночку и без оружия, под контролем. С 2016 года здесь проводятся работы по реконструкции поселка. Была снесена школа-медресе, которая находилась по адресу: улица Алексерова, 5. У населения изъяты сотни экземпляров религиозной литературы, флаги с арабской вязью, столько же аудиодисков и видеокассет. По сей день не прекращается работа по изъятию огнестрельного оружия у населения поселка (это был самый вооруженный поселок). В самом центре поселка построено 42-ое отделение полиции Сабунчинского района. Но как видно всей это работы недостаточно, чтобы искоренить экстремистские настроения среди определенной части населения Азербайджана.

В Азербайджане, по имеющимся данным, около 60% населения исповедует ислам шиитского толка. Сложность заключается в том, что мусульман-шиитов Азербайджана и Ирана связывает религиозная общность, поскольку большинство населения в этих странах являются последователями одного и того же мазхаба (учения). Азербайджанские богословы проходят обучение в иранских медресе и не исключено, что здесь Иран используют некоторых из них с целью расширения своего влияния внутри Азербайджана.

Иначе как объяснить события в Гяндже, произошедшие в июле 2018 года. Напомним, что на главу ИВ Гянджи Эльмара Велиева и его телохранителя Гасыма Ашбазова было совершено нападение. Главным участником нападения выступил Юнис Сафаров. Однако при тщательном расследовании выяснилось, что террористический акт был совершен с целью посеять хаос в стране. После нападения в Гяндже начались массовые протесты, участники которых выразили недовольство работой Велиева. При разгоне акции протеста погибли двое полицейских.

В ходе расследования установлено, что Юнис Сафаров в 2016 году выехал в Иран, где восемь месяцев прожил в городе Гум и прошел военную подготовку для участия в составе вооруженных группировок на территории Сирии.

По делу о беспорядках были осуждены около 60 человек. Расследование показало, что Сафаров преследовал цель создания государства, управляемого шариатом. Для этого он должен был убить несколько чиновников и создать таким образом хаос, панику и ажиотаж. Более того, он подготовил видеоролик, в котором обратился к гражданам Азербайджана от имени движения «Мусульманское единство» и собирался его распространить в случае, если запланированный им на 3 июля террор состоялся бы. В своем видеообращении Сафаров заявил, что убил человека, оставившего без отца детей лидера движения «Мусульманское единство» Талеха Багирзаде и велел брать пример с него. Призвал убивать врагов Ислама и заявил, что власть в Азербайджане должна быть захвачена исламским единством.

До этого, в 2012 году иранские спецслужбы предприняли попытку организовать террористический акт в Азербайджане с участием криминального авторитета, отца киднеппинга, уроженца поселка Нардаран Балагардаша Дадашева (1951 г.р.), известного в криминальном мире как «Малыш». В его клане, кстати, насчитывалось более 40 человек. В настоящее время Дадашев, на чьем счету примерно 12 похищений людей, убийства и бандитизм, скрывается в Иране, в Ардебиле.

Так, граждане Азербайджана — Алиев Расим Фараил оглу, Гусейнов Али Алихамза оглу, а также Дадашов Балагардаш Алисафа оглу вступили в сговор и спланировали покушение на жизнь общественных деятелей, то есть готовились к совершению террористического акта. В августе 2011 года Дадашев и его зять Расим Алиев, связанные со спецслужбами Ирана, спланировали покушение на жизнь иностранных граждан, действующих в городе Баку. Дадашев показал тому фотографии лиц, которые должны быть убиты, а также план-схему территории, на которой они работали и жили в Баку.

Однако реализовать запланированный терракт преступникам не удалось. Подельники Дадашева — Расим Алиев и Али Гусейнов были задержаны и привлечены к ответственности.

И это далеко не все события, в которых задействованы спецслужбы Ирана, но и их достаточно, чтобы показать, насколько серьезно в Иране подходят к работе по дестабилизации обстановки в Азербайджане, не говоря уже о растущем из года в год наркотрафике в Азербайджане, в котором Иран принимает непосредственное участие – основной поток «белой смерти» поступает сюда через Иран.

Говоря о «пятой колонне», следует отметить, что распознать ее не так уж и просто. Ведь не каждый верующий, кто ориентируется на иранских муджтахидов, преследует политические цели. Тогда как иранские государственные органы используют этот фактор именно для продвижения своих интересов.

Было бы ошибкой причислять всех последователей шиизма к агентам иранских спецслужб. А с другой стороны, с учетом важного места Азербайджана во внешней политике Ирана, наличие широкой агентурной сети в Азербайджане выглядит естественным. Но вешать ярлык «иранского агента на всех верующих нельзя, здесь необходима очень тонкая — ювелирная работа.

В первую очередь необходимо наладить просветительскую работу и пропаганду, чтобы исповедующие Ислам не путали религию с политикой. Необходимо пресекать все мероприятия проиранского толка, чтобы не дать соседям возможность распространять свое влияние на территории Азербайджана.

Рамелла Ибрагимхалилова