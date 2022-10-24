Группа азербайджанцев от имени всего народа подготовила обращение к французскому Сенату и народу. Minval.az приводит содержание петиции:

«Мы, будучи гражданами Азербайджана разного возраста, пола, национальности и социального статуса, обращаемся к Сенату и народу Франции. Мы, не представляющие официальную позицию властей Азербайджана, обычные граждане и ранее в коллективной форме никогда не обращались во французский парламент. Поступить так нас побудил проект резолюции, выдвинутый 3 октября 2022 года шестью членами Сената и назначенный на рассмотрение 15 ноября. В этом проекте есть призыв к властям Франции и других стран ЕС наложить эмбарго на газ и нефть из Азербайджана.

В проекте резолюции армяно-азербайджанский конфликт преподносится в одностороннем и предвзятом порядке. Авторы защищают интересы лишь одной стороны конфликта – армянской, закрывая глаза на трагедию азербайджанского народа, потерю близких людей. Такое предпочтение одной нации и дискриминация другой является демонстрацией расизма и этнической нетерпимости!

Приведем всего три примера:

В пункте 21 проекта резолюции Сената Азербайджан обвиняется в «массовых преступлениях». Там же инициаторы призывают Международный уголовный суд провести расследование по этому вопросу. В октябре 2020 года Вооруженные силы Армении пять раз подвергли обстрелу один из больших городов Азербайджана – Гянджу. В ту осень обстрелам подверглись более 80 населенных пунктов Азербайджана. Мы стали жертвой агрессии, точно так же, как сегодня — украинцы. В результате обстрелов со стороны Армении в Азербайджане пострадали 454 мирных жителей, среди них было 50 детей. Убито 93 человека, из них 27- женщины и 12 — дети.

Подумайте об этом! Это не просто цифры. Это маленькие дети, раздавленные обломками разрушенных зданий, и погибшие там!

Нарын Халиговой было всего 10 месяцев, Медине Шахназарли был годик, Марьям Халилли было всего шесть лет. Все они погибли во время обстрела Гянджи. Но цивилизованная Европа не хочет видеть тела этих малышей. За прошедшие два года Сенат Франции ни разу не выступил с осуждением этих преступлений, и не призвал к проведению расследования и привлечению к ответственности виновных! Неужели дети, зверски убитые ночью в своих постелях, не достойны внимания «уважаемых» членов Сената?!

В пункте 20 проекта резолюции Сената говорится, что Азербайджан должен обеспечить права армянских беженцев на возвращение. Согласно постановлению Генеральной Ассамблеи ООН от 23 марта 1994 года, более 1 млн азербайджанцев лишились своего крова в результате армянской агрессии. В том числе они были изгнаны армянами с признанной суверенной территории Азербайджана. В данном документе говорится, что азербайджанские беженцы и вынужденные переселенцы страдают от голода и болезней, и находятся в очень сложной ситуации. В документе прозвучал призыв ко всем странам оказать помощь и необходимую поддержку азербайджанским беженцам и вынужденным переселенцам. Но за 30 лет Сенат Франции ни разу не рассмотрел вопрос обеспечения прав азербайджанских беженцев на возвращение в свои дома. Неужели азербайджанские беженцы, чья численность во много раз превышает армянских, лишены этого права?!

Далее в 20-ом пункте проекта резолюции Сената говорится, что Азербайджан должен обеспечить защиту армянских культурно-религиозных ценностей. Но Сенат не заикается о том, что Армения должна обеспечить защиту азербайджанских культурно-религиозных ценностей на оккупированных ею территориях Азербайджана. Тогда как Азербайджан неоднократно обращался с этим к мировому сообществу.

15 мая 1992 года в азербайджанских газетах были опубликованы отдельные части обращения министра культуры Азербайджана к его европейским коллегам, гендиректору ЮНЕСКО и генеральному советнику Международного совета музеев. В письме говорилось, что война «ведется против безоружного населения, беззащитных детей и против наших памятников культуры… Мы просим вас использовать свои полномочия для воздействия на власти и парламенты ваших стран, чтобы остановить этот вандализм и кровопролитие».

Однако все эти 30 лет Сенат по этому вопросу хранил молчание. По информации Национальной академии наук Азербайджана, за этот период в городе Шуша было повреждено 215 памятников истории и культуры; на всех оккупированных территориях частично сохранились только 4 мечети из 67. Считает ли Сенат, что история, культура и религия Азербайджана менее важны, чем таковые других кавказских народов? В чем причина такой дискриминации?

Известно, что во Франции проживает крупная армянская диаспора. Подавляющее большинство этих французских граждан, составляющих значительную часть избирателей, никогда не были в Армении. Многие из них узнают о происходящем на Южном Кавказе из сообщений СМИ, которые в основном отражают позицию армянской стороны. В то же время у французов армянского происхождения с детства развито чувство жертвы и желание отомстить за события, произошедшие более ста лет назад.

Некоторые политики пытаются использовать эти моменты в своих личных интересах. Именно так создаются подобные проекты резолюций Сената. И это происходит в ходе реального переговорного процесса, который впервые стартует благодаря значительным усилиям Евросоюза. Однако вместо того, чтобы призывать стороны к взаимному примирению ради достижения мира, авторы проекта резолюции призывают правительство «усилить обороноспособность Армении», то есть, оснастить ее современным французским оружием. При этом вина за продолжение конфликта однозначно возлагается на Азербайджан.

Таким образом, расистские взгляды и личные амбиции отдельных политиков, а также многовековая обида некоторых французов армянского происхождения создают новые предпосылки для будущей эскалации на Южном Кавказе. Члены Сената и народ Франции также должны учитывать, что стремление «наказать» Азербайджан в случае введения эмбарго на импорт газа и нефти в страны Евросоюза вызовет новые лишения и лишения для рядовых азербайджанцев.

В 2021 году почти половина доходов нашего государственного бюджета была получена от экспорта энергоресурсов. За счет этих средств удовлетворялись потребности беженцев, расходы на образование, финансирование проектов социального жилья. Вы действительно хотите наказать бедных студентов или стариков, лишившихся всего своего имущества и жилья 30 лет назад?

Но в данном случае это наказание коснется не только социально слабых азербайджанцев, но и затронет миллионы европейцев. Италия, Болгария и Греция уже сосредоточили свои экономики на импорте энергоресурсов Азербайджана. Предложенное Сенатом эмбарго означает для них резкий скачок инфляции.

Мы обращаемся к Сенату и ко всему французскому народу: Постарайтесь понять, что армяно-азербайджанский конфликт представляет собой сложный комплекс противоречий, национальных травм и обид. Очень важно, чтобы Франция заняла взвешенную позицию, а не демонстрировала бы односторонний подход. По окончании конфликта постарайтесь учесть многолетнюю боль, чувство утраты и желания не только одной, но и обеих сторон. Права азербайджанцев, понимание и сочувствие, которых они заслуживают, не меньше, чем у другой стороны. Только тогда Франция сможет внести свой вклад в долгожданный мир между этими двумя народами. Дайте переговорному процессу шанс! Не усугубляйте ситуацию односторонними обвинениями и санкциями!»

Петицию подписали: Кюбра Алекперова (52 года, Гянджа), Айнур Алиева (29 лет, Гянджа), Везир Мирзоев (29 лет, Лянкяран), Амирсултан Амирсултанов (42 года, Сумгайыт), Рубаба Назирова (58 лет, Гусар), Ульфет Алиева (29 лет, Баку), Сулейман Тагиев (31 год, Сабирабад), Фатима Расулова (23 года, Баку), Сеиднура Агаева (36 лет, Сабирабад), Афет Абдуллаева (61 год, Баку).

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