Франция приветствует передачу Азербайджаном 17 армянских военнослужащих.

Об этом написал в Twitter посол Франции Закари Гросс.

«Освобождение Азербайджаном 17 армянских заключенных является долгожданным гуманитарным жестом, который способствует укреплению доверия в преддверии важных встреч сегодня в Праге», — написал посол.

The liberation by Azerbaijan of 17 Armenian detainees is a welcome humanitarian gesture that contributes to building trust ahead of important meetings today in Prague.🕊#Peace #paix

— Zacharie Gross (@GrossZacharie) October 6, 2022