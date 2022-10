Мы приветствуем передачу Азербайджаном 17 армянских военнопленных.

Об этом в своем Twitter-аккаунте написал советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан.

«Соединенные Штаты продолжают поддерживать усилия по достижению прочного мирного соглашения», — написал Салливан.

We welcome Azerbaijan’s return of the 17 Armenian POWs from the recent violence. The United States continues to support ongoing efforts to reach a lasting peace agreement.

— Jake Sullivan (@JakeSullivan46) October 4, 2022