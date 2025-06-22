В аресте предпринимателя Самвела Карапетяна может быть заинтересована Франция. Об этом заявил аналитик международных отношений Филипп Калфаян, слова которого приводит RT.

Он заявил, что у бизнесмена на Французской Ривьере изъяли один из объектов недвижимости. Основанием стало то, что он принадлежит не Карапетяну, а «Газпрому». После чего Карапетяна подал в суд на французские власти.

«Армения заинтересована избавиться от того, кто своим достатком и влиятельной харизмой мешает политическим планам Пашиняна. [Также] устраняется угроза судебного иска со стороны Карапетяна против Франции», — резюмировал Калфаян.