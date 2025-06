Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов провел переговоры с советником по внешним связям Бангладеш Мд Таухидом Хоссаином в рамках 51-й сессии Совета министров иностранных дел ОИС.

Министр проинформировал об этом в соцсети Х.

«Мы обсудили укрепление азербайджано-бангладешского сотрудничества в сфере торговли, гуманитарных инициатив и обменялись мнениями по поводу вызовов региональной безопасности», — отметил Байрамов.

Pleased to meet with the Foreign Affairs Adviser of Bangladesh, Md Touhid Hossain, On the margins of the 51st Session of the OIC Council of Foreign Ministers #OICCFM51 #OICIstanbul.

We discussed strengthening Azerbaijan–Bangladesh cooperation in trade, humanitarian initiatives,… pic.twitter.com/EzXVHcFGBS

— Jeyhun Bayramov (@Bayramov_Jeyhun) June 22, 2025