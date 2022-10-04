Азербайджан при посредничестве США вернул Армении 17 военнопленных. Данную информацию приводит пресс-служба Минобороны Армении.
Список военнослужащих, переданных Армении:
1. Мкртчян Шаген Ованнесович
2. Джилавян Карен Саркисович
3. Карапетян Эрик Гарикович
4. Карапетян Сасун Грачикович
5. Овеян Месроп Артурович
6. Мхитарян Вреж Горович
7. Карапетян Давид Арменович
8. Геворкян Рафаэл Арамович
9. Фароян Алексан Сурикович
10. Кубатян Грачья Эдвардович
11.Гижларян Ваге Артакович
12. Еганян Каджик Арамаисович
13. Шагинян Тигран Эдгарович
14. Григорян Сережа Абрамович
15. Етумян Ваагн Альбертович
16. Хачатрян Гор Арамович
17. Саядян Генрик Каренович.
Добавить комментарий