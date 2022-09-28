Apple отказалась от планов увеличить производство iPhone 14 из-за низкого спроса. Об этом 27 сентября сообщило агентство Bloomberg.

Компания уведомила производителей комплектующих об отказе от выпуска 6 млн смартфонов, который был запланирован на вторую половину 2022 года. Всего Apple планирует создать 90 млн аппаратов, что соответствует прошлогоднему показателю.

По информации Bloomberg, на китайском рынке спрос на iPhone 14 оказался на 11% ниже, чем на iPhone 13. На мировом рынке падение спроса прогнозируется на уровне 6,5%. При этом отмечается, что более дорогие модели iPhone 14 Pro раскупаются лучше.