Каждая поездка президента Азербайджана в регионы, освобождённые от армянской оккупации, напоминает аудитории о том вандализме, который учинила Армения на ранее захваченных азербайджанских землях. Вот и в ходе посещения Лачинского района и города Лачин Ильхам Алиев осмотрел центральную улицу Лачина — точнее, то, что осталось от нее после пребывания здесь армянских захватчиков.

И тем контрастнее — та огромная восстановительная работа, которую проводит на освобождённых территориях Азербайджан. Глава государства ознакомился со строительством въездного тоннеля в Лачинский международный аэропорт на дороге Кельбаджар-Лачин, принял участие в церемонии закладки фундамента узловой подстанции «Лачин». Азербайджан не просто восстанавливает — он с нуля, заново, с учетом новых реалий и задач, создаёт на освобождённых землях инфраструктуру, Это логичный и продуманный первый шаг восстановительной работы, после чего уже можно будет говорить об экономических проектах, создании рабочих мест и, наконец, возвращении в город Лачин, в села Сус и Забух тех, кто сегодня с гордостью говорит «Я больше не беженец».

Не менее примечателен и другой контраст. Азербайджан реализует свою созидательную повестку дня как раз в то время, когда в соседних странах — отчётливый внутриполитический «шторм». В Иране жгут полицейские участки. В Армении заваривают ворота парламента, чтобы сдержать толпу, а полиция лупит дубинками матерей погибших солдат прямо на военном кладбище «Ераблур». Во многих городах России полиция жестко подавляет протесты против объявленной Путиным частичной мобилизации.

А в Азербайджане президент страны посещает Лачинский район, открывает новую подстанцию, осматривает строительство дорожного тоннеля. И уже идут, скажем так, «прикидки» будущего генплана и Лачина, и Забуха, и Суса.

И когда президент Ильхам Алиев поднимает в Лачине флаг Азербайджана и заявляет: «Этот флаг здесь будет развеваться вечно!» — это не просто слова.

Но не менее важна другая сторона поездки президента в Лачин. Ильхам Алиев отправился в Лачинский район практически по горячим следам устроенной Арменией масштабной провокации на условной границе. И на фоне этой новой военной победы Азербайджана и военной катастрофы для Армении озвучил целый ряд месседжей, касающихся постконфликтного урегулирования. Где, как напомнил глава государства, «сразу после войны мы предложили им мир. Это тоже, возможно, уникальный случай в военной истории – несмотря на 30-летнюю оккупацию наших земель, страдания наших граждан, разрушение историко-религиозных памятников, городов, размещение более миллиона мин, мы предложили мир. Но вновь убедились в том, что Армения не желает мира, она опять живет реваншистскими идеями».

А здесь не обойтись без подробностей. В самом деле, как можно понять из слов президента Азербайджана, наша страна предложила Армении начать процесс делимитации границ. Это, добавим от себя, первый шаг к мирному договору. Но Армения затянула этот процесс больше, чем на год. Азербайджан предложил Армении пять принципов мирного договора. Армения как бы приняла их на словах, но на деле — «вновь тактика затягивания времени». Армения по условиям своей капитуляции должна была предоставить Азербайджану Зангезурский коридор, но этого не было сделано. Более того, теперь Армения вновь прибегает к вооружённым провокациям. Напомнил глава государства и о том, что устроил Ереван на условной границе 13 сентября. После чего заявил: «Мы не хотим и не хотели войны. Именно поэтому в течение почти 30 лет вели переговоры. Именно поэтому после Второй Карабахской войны хотели подписать мирное соглашение с Арменией. Но если враг будет совершать против нас провокации, то мы дадим достойный отпор. Сегодня Армении следует хорошо подумать».

А это по сути предупреждение. Да, Азербайджан хочет мира и готов к миру. Но мир не может быть односторонним. И Армении не следует проверять на прочность миролюбие Баку.

Более того, на этом фоне уже другое прочтение приобретает и тот экскурс в историю армяно-азербайджанского конфликта, который привел президент Азербайджана. Ильхам Алиев напомнил: « Если бы Армения послушала бы нас, то Второй Карабахской войны могло и не быть». И вот этот рассказ о том, как Армения после апрельских боев 2016 года обещала вывести войска, но слова не сдержала и выводов не сделала, и как затем не сделала выводов уже из операции «Гюннют» двумя годами позже, превращается уже в недвусмысленное предупреждение: если в Армении вновь не сделают выводов из своего разгрома в 44-дневной войне, из операции «Возмездие» и «Решительный ответ», платить за эту ошибку Еревану придётся очень дорого.

А пока президент Ильхам Алиев напоминает о том, что Азербайджан предлагает Армении провести делимитацию и демаркацию границ. И о том, что все обвинения Армении в адрес Азербайджана в мнимом «вторжении» на ее территорию лишены смысла, потому что «без проведения делимитации нашей границы никто не сможет сказать, откуда она проходит».

И самое главное, глава государства заверил: «Вновь хочу сказать, что мы готовы к обсуждениям и ответственно подходим к работе комиссий по делимитации – азербайджано-армянских комиссий. Собрали все карты. Хочу еще раз сказать, что у нас имеются все карты, в том числе относящиеся к XIX, ХХ векам, предыдущему периоду, эти карты открыто свидетельствуют о том, кто на какой земле размещается». В переводе: теперь «сдаёт карты» уже Азербайджан. И Армении это обстоятельство лучше учесть вовремя.

Нурани, обозреватель