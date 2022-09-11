В результате операции, проведенной сотрудниками 25-го отдела Низаминского районного управления полиции, задержаны члены наркобанды, сообщает Report.

Было установлено, что Гюнай Ибрагимова организовала у себя дома опиумный притон. При личном досмотре, а также обыске в доме было обнаружено около двух килограммов героина и метамфетамина.

Также были задержаны и привлечены к следствию еще два человека — Эльчин Мирзоев и Теймур Оруджев, которые употребляли наркотические вещества в доме Г.Ибрагимовой, а также занимались их сбытом в столице.

Собранные по факту материалы направлены в следственный отдел Низаминского РУП. Оперативные мероприятия по задержанию других участников наркобанды продолжаются.