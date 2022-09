ЕС приветствует прямую (без посредников) передачу Азербайджаном 5 задержанных армян.

Данную информацию в соцсети «Твиттер» привел пресс-секретарь Верховного Представителя ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Питер Стано.

«Это важный шаг к созданию необходимого доверия между сообществами. ЕС продолжает активно работать для нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном», — написал дипломат.

Armenia/Azerbaijan: 🇪🇺 welcomes the direct handover of 5 🇦🇲 prisoners by 🇦🇿 following the August meeting in Brussels. Important step to build much-needed confidence between the societies. The EU continues to be actively engaged for 🇦🇲🇦🇿normalisation.

