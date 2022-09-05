Число погибших во время восхождения на вулкан Ключевской на Камчатке увеличилось до девяти. Об этом информирует пресс-служба Следственного комитета России.

По данным СК, в составе группы на вулкан прибыли 12 человек из семи регионов России, в том числе десять туристов и два гида.

В Следственном комитете добавили, что 3 сентября погибли не менее пяти человек на высоте около 4150 м.

«В последующие дни поступило сообщение о наступлении смерти ещё четырёх человек», — заявили в следственном органе.