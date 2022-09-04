Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН) допустила, что работа Большого адронного коллайдера (БАК) может быть остановлена из-за энергетического кризиса в Европе. Об этом стало известно из заявления главы комиссии организации по управлению энергией Сержа Клоде газете Wall Street Journal (WSJ).

Он сообщил, что ЦЕРН разрабатывает планы по отключению некоторых своих ускорителей частиц в периоды пикового спроса, а также рассматривает возможность остановки коллайдера, в случае необходимости.

«Наша забота — это стабильность сети, потому что мы делаем все возможное, чтобы предотвратить отключение электроэнергии в нашем регионе», — сказал Клоде.

По его словам, организация стремится поддерживать работу Большого адронного коллайдера и хочет избежать внезапного отключения, которое может сломать машину стоимостью 4,4 миллиарда долларов.