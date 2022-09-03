В Москве — похороны Михаила Горбачева, последнего генсека ЦК КПСС, первого и последнего президента Советского Союза. Уже заранее было известно, что похоронят Михаила Сергеевича на Новодевичьем кладбище, и что на церемонии прощания не будет президента РФ Владимира Путина — он уже приватно простился с Горбачёвым.

Возможно, конечно, что на самом деле прощание с бывшим президентом бывшего СССР, который прекратил «холодную войну», вывел войска из Афганистана, позволил объединиться Германии, должно было бы выглядеть совсем не так. И дело не в пышности и не в деталях протокола. Другим должно было быть и присутствие «первых лиц», и соболезнования от лидеров других стран. Но…

Пожалуй, единственное сообщество, где Михаил Горбачев остаётся непререкаемым авторитетом и едва ли не божеством — это все та же российская либеральная тусовка. «Новая газета» публикует множество хвалебных текстов. Ее редактор Дмитрий Муратов уверяет: Горбачев «презирал войну», «он подарил нам тридцать лет мира», и «такого подарка больше не будет».

Юрий Рост лепит из Михаила Сергеевича едва ли не «царя-освободителя»: «Не узнали мы в нем того, кто дал нам шанс обрести достоинство, избавиться от страха». И похожего елея льётся изрядное количество — и в немногих уцелевших либеральных СМИ, и в соцсетях, где, к примеру, у Шендеровича Горбачева сравнивают аж с Прометеем. И жутко обижаются, когда кто-то смеет им напоминать про карательные акции на национальных окраинах СССР, осуществлённые по приказу Горбачева.

Можно, конечно, в который уже раз советовать «раскрыть глаза» и взглянуть на Горбачева без излишнего обожания. Вспомнить, как непозволительно долго замалчивался масштаб аварии на Чернобыльской АЭС и как не отменяли в Киеве первомайскую демонстрацию. Как разгоняли митинги протеста в 1986 году в Алма-Ате, как в 1988 году тогдашний глава МВД СССР лично руководил акцией поминовения жертв сталинских репрессий в Куропатах под Минском — с газом «Черемуха» и дубинками. Как в 1989 году били саперными лопатами женщин в Тбилиси. Как в 1990 году в Баку, а годом позже — в Вильнюсе и Риге давили танками безоружных людей и топили в крови национально-освободительное движение — притом что даже советская конституция признавала за республиками право на свободный выход из СССР. Наконец, вспомнить, как последний генсек оправдывал аннексию Крыма и уверял, что Украина как государство вообще появилась только в СССР.

И вот эти общеизвестные и очень неудобные факты заставляют уже совсем по-другому расставить акценты. Потому что в таком случае весь нынешний поток елейной патоки — он уже не про Горбачева. Он уже про эту самую либеральную «тусовку». Где вряд ли не знают, что произошло в январе 1990 года в Баку, а в декабре 1986 года — в Алма-Ате. Здесь, простите за резкость формулировок, не считают эти смерти чем-то достойным внимания.

А это серьёзнее, чем кажется многим. Просто потому, что российская либеральная тусовка в очередной раз не выдержала экзамена на соответствие тому имиджу, который ей старательно лепят все кому не лень. Особенно теперь, на фоне украинской войны и нескончаемой дискуссии «почему они не любят всех и не делают между нами различий». Похороны Горбачева оказались нечаянной «лакмусовой бумажкой», которая выявила малоприятную истину: российская либеральная тусовка оказалась не менее «имперской», чем завзятые «державники».

С той же убежденностью, что можно считаться «великим гуманистом» и при этом стрелять по литовцам, бить саперными лопатами грузинок и давить танками азербайджанцев. И вот это уже не отношение к прошлому. Это выбор будущего. И ответ на вопрос, как изменится политика России, если там действительно придут к власти нынешние «либералы». Потому как в этом случае, конечно, возобновится издание «Новой газеты» в бумажном исполнении, а на сцену вернётся Чулпан Хаматова. Но стрелять в несогласных с внешней политикой Кремля будут по-прежнему. И политтехнологии Чёрного Января, простите за цинизм, не закопают вместе с Горбачёвым.

И это просто надо помнить, слушая траурные речи.

Нурани