И снова муж зарезал жену. Убийство совершено в Низаминском районе Баку в ночь на 3 сентября. Об этом Minval.az сообщили источники в правоохранительных органах.

Известно, что проживающий в доме на улице Шарифли житель Массалинского района Вюсал Байрамов (1989 г.р.) прямо в блоке своего дома зарезал Аишу Байрамову (1995 г.р.). Мужчина перерезал ей горло. Все это произошло около часа ночи. После содеянного Байрамов с повинной явился в 25-ое отделение полиции Низаминского района.

По факту возбуждено уголовное дело, выяснятся мотивы преступления. Согласно предварительным данным, убийство совершено на почве ревности.

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