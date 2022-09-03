Азербайджан продолжает «большое дипломатическое наступление» на западном треке. Визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Италию продемонстрировал это еще раз. Переговоры главы государства с президентом Италии Сержио Маттареллой и премьер-министром Марио Драги стали еще одним проявлением развивающегося партнёрства и сотрудничества Азербайджана и Италии, что уже весьма позитивным образом влияет на отношения нашей страны с Евросоюзом и НАТО. Кроме того, глава государства принял участие в международной конференции в итальянском Черноббио, где состоялось его выступление на тему «Роль Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности».

И там есть о чем рассказать. Южный газовый коридор, интерконнектор Греция-Болгария, Ионического-Адриатический трубопровод, по которому газ пойдет в три страны на Балканах — президент Азербайджана несколькими штрихами очертил ту инфраструктуру, которая создаётся в сегодняшней Европе именно под азербайджанский газ. Глава государства отметил, что уже 10 стран обратились к Азербайджану с запросами либо на увеличение поставок газа, либо на присоединение к газоснабжению. В ближайшее время поставки газа из Азербайджана будут удвоены. Президент Ильхам Алиев напомнил о визите в Баку главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и подписанном в его ходе «газовом» меморандуме. И как подчеркнул президент, Азербайджан последние 10 лет является надежным поставщиком. А вопрос энергетической безопасности сегодня, на фоне украинской войны, попыток России использовать свои поставки в качестве средства давления, важен для Европы как никогда.

А в Италию, напомним еще раз, президент Ильхам Алиев прибыл после переговоров в Брюсселе по постконфликтному урегулированию в Карабахе. Где, назовём вещи своими именами, и Азербайджан уверенно продвинул свою повестку дня, и Евросоюз в очередной раз продемонстрировал свою эффективность как посредника.

В пресс-релизах об этом прямо не говорится, но очевидно, что Азербайджан располагает в Брюсселе более серьёзной поддержкой, чем это виделось, к примеру, из Еревана даже накануне 31 августа. Что, конечно, даёт информацию к размышлению о качестве политической аналитики по ту сторону «линии соприкосновения», но не только. Без сомнения, поставки нефти и газа из Азербайджана в страны Европы заложили, если угодно, экономический фундамент нынешних отношений Азербайджана и Евросоюза, но сегодня эти отношения уже не ограничиваются нефтью и газом, И самое главное, Баку для Евросоюза— не проситель, переминающийся с ноги на ногу в приемной, а ценный и, что еще более важно, надежный партнёр.

Это, конечно, ситуация, которую в англоязычном мире называют win-win — «выигрывают оба партнёра». Более того, проекты, которые реализуются в рамках сотрудничества Азербайджана со странами ЕС, никому и ничему не угрожают: ну разве что бизнесу поставщиков дров для отопления.

Но, похоже, кому-то сотрудничество Азербайджана с Евросоюзом все же сильно не нравится.

Как уже рассказывал Minval, Москва устами Марии Захаровой высказала свое раздражение по поводу активности ЕС в постконфликтном урегулировании в Карабахе еще накануне столь успешных для Азербайджана и катастрофических для Армении переговоров.

А теперь, похоже, начинается новая фаза. Очередную вооруженную провокацию Армении практически сразу же после провальных для Еревана брюссельских переговоров очень мало похоже на случайность. Жиденький митинг в Ханкенди в честь «дня независимости «Арцаха»», конечно, событие как бы «календарное», но вся устроенная вокруг него «раскрутка» тоже даёт информацию к размышлению: верхушка сепаратистов не оставляет попыток перезапуска «миацума».

И, наконец, весьма показательно появление на «карабахской» авансцене такого персонажа, как Рубен Варданян, с его громкими заявлениями об отказе от российского гражданства, переезде в Карабах, создании «Фронта безопасности и развитии «Арцаха»» и призывами к армянской диаспоре помочь и пресс-конференцией, где он сыпал заявлениями в стиле «Партия, власть, должность – все это имеет смысл только в том случае, если это способствует обеспечению независимости Армении и «Арцаха», обеспечению их безопасности и развития».

Понятно, что господин Варданян в первую очередь рассчитывает при помощи своего «манёвра» уйти из-под действия санкций. Да и вести бизнес в сегодняшней «подсанкционной» России для него весьма проблематично. Особенно с учетом послужного списка. Созданный Варданяном банк «Тройка-Диалог» столь активно занимался «отмыванием» и выведением за рубеж денег российских олигархов, что свое очередное расследование ему посвятил даже OCCRP, который очень редко повышает голос на друзей Кремля и Еревана. Возможно, конечно, что у Варданяна большие политические планы на армянском поле.

Но слишком многое указывает на то, что Рубену Варданяну — вряд ли просто за красивые глаза и скорее всего в обмен на помощь в спасении «нажитого непосильным трудом» от зловредных санкций — отведена роль «кошелька» для рестарта «миацума», та самая, которую в прошлые годы играл небезызвестный Левон Айрапетян. И теперь финансовый «куш» в миллиард долларов будет направлен на спонсирование…чего именно? Варданян на своей пресс-конференции мог, пардон, «нести пургу» насчёт создания в Карабахе «качественных медиа», перспективах для молодежи и т.д. Но нет сомнений, что в реальности эти деньги пойдут на очередную кампанию «чёрного пиара» против Азербайджана и — будем реалистами— на подрыв мирного процесса и дестабилизацию ситуации, причем и в зоне временного размещения РМК, и на освобождённых территориях, где Армения впервые попыталась развязать террористическую войну еще в ноябре—декабре 2020 года. Предназначенный для этой грязной работы финансово-политический центр при активном привлечении ресурсов диаспоры Варданян и пытается сколотить в той части Карабаха, где развёрнуты российские миротворцы. Чьё командование, похоже, этому не противодействует. И вряд ли от лени или за бутылку продукции Ереванского коньячного завода.

Но… понимает ли сам Варданян, во что ввязывается?

«Лихие девяностые», кроме всего прочего, оставили после себя еще и множество криминальных романов о персонажах той эпохи — «ворах в законе», ставших олигархами, их телохранителях-боевиках, чаще всего прошедших «горячие точки» и т.д. В их числе — и «Ночь Стилета» Романа Каннушкина. Где автор, в числе прочего, предположил, что «зайчикам снились сны, что они когда-то тоже были бешеными волками».

Вот и Варданяну явно захотелось ощутить себя персонажем «большой игры» на карабахском ковре.

Но он, похоже, не рассчитал, что ковёр этот — азербайджанский. И что сегодня, после 44-дневной войны, уже не получится «проворачивать» те же схемы, что и во времена президентства Кочаряна и Саргсяна. Не берёмся утверждать, насколько господин Варданян в курсе насчёт подробностей операции «Возмездие» и о создании в Азербайджане частей «коммандос». Поэтому постараемся объяснить простыми словами. Во-первых, весь Карабах, включая Ханкенди, Агдере и т.д. — это территория Азербайджана. И юрисдикция Азербайджана. Во-вторых, в Баку полностью в курсе всего того, что делается в зоне временного размещения РМК. А в-третьих, Азербайджан располагает и правовыми основаниями, и всеми средствами для, скажем так, «активных действий» на этих территориях. Где господин Варданян будет находиться под постоянным, пристальным и далеко не самым благожелательным вниманием Азербайджана. И где ему за попытки «игры на обострение» будет регулярно «прилетать». А как это будет выглядеть на практике, можно представить на примере Израиля, «выбивающего» террористов в секторе Газа. Или на примере Турции с ее активными действиями на севере Сирии и Ирака. С той разницей, что Азербайджан будет в этом случае действовать на своей собственной территории.

Так что «зайцам» в волков лучше не играть. Даже если это очень греет самолюбие.

Нурани, обозреватель