После начала украино-российской войны вопрос о природном газе стал одним из главных в повестке дня Европы. Есть много проектов, один из которых — интерконнектор Греция-Болгария, строительство которого близится к завершению. Другой аналогичный проект – Ионическо-Адриатический трубопровод. По этому трубопроводу азербайджанский газ будет транспортироваться в три балканские страны.

Об этом в своем выступлении на тему «Роль Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности» на 48-м международном форуме Черноббио в Италии заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Глава государства сообщил, что в последнее время Азербайджан получил официальные запросы от более чем 10 стран — Грузии, Турции, Италии, Болгарии и других — либо на увеличение существующих поставок газа, либо на присоединение к газоснабжению.