Военный эксперт Олег Жданов заявил, что Россия отправила в бой последний резерв сухопутных войск.

Комментируя то, что в третьем армейском корпусе РФ есть новая техника, Жданов сказал «Радио НВ», что так как наемников из него считают наиболее мотивированной пехотой, им решили отдать лучшее вооружение, которое есть сейчас в России.

«Дело в том, что Мулино — это первая танковая армия. И это та танковая армия «придворная», охраняющая Москву, и у которой находились в том числе и парадные комплекты техники, принимавшие участие в парадах на Красной площади. И это, я вам скажу, это последний резерв сухопутных войск РФ», — сказал военный эксперт.

Он подчеркнул, что если россияне извлекли из боксов последние танки Т-90, которых давно не видели в Украине и Т-80БВ — последнюю модернизацию танка Т-80, то «это говорит о том, что в бой идет последний резерв».

При этом Жданов добавил, что качество наемников в третьем армейском корпусе «оказывается гораздо ниже, чем должно быть».

«Я больше чем уверен, в генеральном штабе на бумаге идеальный боеспособный корпус, который должен кардинальным образом изменить ситуацию на одном из оперативных направлений, скорее всего, на Донецком. А в жизни спящие под кустом добровольцы этого корпуса», — сказал военный эксперт.