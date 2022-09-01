В Баку задержана наркоторговка, которая, чтобы запутать след, жила в разных отелях. Об этом Minval.az сообщили в пресс-службе МВД республики.

Известно, что сначала оперативниками Насиминского РУП по подозрению в распространении наркотиков были задержаны Акпер Акперов и Меджид Дадашев, которые ранее были судимы за аналогичное преступление. При обыске у них было обнаружено 36 таблеток психотропных средств метадона и прегабалина, а также метамфетамин и героин в крупных размерах.

Во время допроса задержанные показали, что купили наркотики у знакомой по имени Гюльнар. Она же предложила им поработать на нее наркокурьерами. Так, в результате операции была задержана жительница Ширвана Гюльнар Ахмедова. Оперативники также провели обыск в одном из номеров отеля на территории Насиминского района, в котором женщина оставалась какое-то время, и обнаружили там около двух килограммов героина, метамфетамина, опиума, марихуаны гашиша и психотропных препаратов.

В полиции также рассказали, что несмотря на то, что наркоторговлей Ахмедова начала заниматься примерно год назад, среди мелких торговцев она уже успела обрести славу «наркобарона».

Сложно представить наркобарона с двумя килограммами героина, тогда как богатство одного из самых известных, жестоких наркобаронов Пабло Эскобара составляло около 30 млрд долларов США. Отметим, что журнал Forbes помещал его в список международных миллиардеров с 1987 по 1993 год, а в 1989 году он занял седьмое место в рейтинге журнала.

Между тем задержанная призналась, что наркотики для реализации она приобрела у неустановленного следствием лица, с которым связалась в социальной сети. Сообщается также, что сама Ахмедова при этом наркотики не потребляла. Более того, она не пьет и не курит, так сказать, ведет здоровый образ жизни.

Отметим, что расследование по факту ведет Управление полиции Насиминского района. Продолжается работа по выявлению подельников задержанных лиц.

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