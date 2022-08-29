Украинский военный эксперт Олег Жданов поделился своим мнением о перспективах освобождения Херсона.

«Мы выбрали самый длинный путь ввиду отсутствия необходимого вооружения. Мы спровоцировали российские войска на массовую передислокацию. Сейчас самая крупная группировка порядка 25 тыс. сосредоточена на правом берегу и мы ее закрыли», — отметил эксперт.

«Теперь медленно и планомерно снижаем боевую способность этой группировки до того пока они не побегут или начнут сдаваться в плен», — добавил Жданов.

