В Сабаильском районе Баку произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб один человек.

Инцидент зафиксирован на участке Сальянского шоссе рядом с Дворцом водных видов спорта.

Автомобиль марки Toyota Prius сбил трех человек, в том числе одного мужчину и двух женщин, которые переходили дорогу в неположенном месте. От сильного удара мужчина скончался на месте. Две женщины доставлены в больницу каретой скорой помощи в тяжелом состоянии.

Установлена личность одной из женщин, госпитализированных в Клинический медицинский центр.

Как передает АПА, это Хаяла Фарман гызы Ахмедова 1987 года рождения. Личность второй женщины пока не установлена. Согласно сообщению, обе женщины, помещенные в отделение реанимации, находятся в агональном состоянии.