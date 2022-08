В Британии ко Дню независимости Украины украсили офис премьер-министра подсолнухами, а оркестр шотландских гвардейцев исполнил в центре Лондона «Стефанию» Kalush Orchestra.

Здание на Даунинг-стрит, 10, где расположен офис Бориса Джонсона, украсили подсолнухами и синими букетами, объяснив для британской аудитории, что подсолнечник уже несколько веков выращивается на украинских полях и является одним из «национальных» цветов, а во время российско-украинской войны стал символом сопротивления и единства.

В личном видеообращении Борис Джонсон отдельно подчеркнул, что в 1991 году Украина возродилась как независимое государство, а не впервые стала независимой, и сейчас украинцы снова отстаивают право определять свое будущее в собственной стране.

«Хочу, чтобы украинцы в свой День независимости знали об этом: Британия будет поддерживать вас столько, сколько будет необходимо», — подчеркнул премьер.

To the people of Ukraine on your Independence Day, I want you to know this: For however long it takes, the United Kingdom will stand with you.

У День Незалежності України я хочу, щоб її народ знав:

Велика Британія стоятиме поряд з вами стільки, скільки знадобиться. pic.twitter.com/6Gn9sYspzK

— Boris Johnson (@BorisJohnson) August 24, 2022