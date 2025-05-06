Продукция Гянджинского автомобильного завода в скором времени появится на рынках Турции и ряда других стран. Об этом сообщил журналистам председатель наблюдательного совета завода, депутат Милли Меджлиса Ханлар Фатиев.

По его словам, работа в этом направлении ведётся уже достаточно давно, и недавно был подписан новый договор, который откроет путь для выхода продукции завода на международные рынки, в том числе турецкий.

«С 2007 года мы сотрудничаем с белорусскими предприятиями, включая Минский тракторный и Минский автомобильный заводы. Это партнёрство продолжается и сегодня», — отметил Фатиев во время визита на освобождённые территории вместе с делегацией премьер-министра Беларуси.

Он также подчеркнул, что завод ежегодно выпускает около 700–800 тракторов, продолжая совместное производство с Минским автозаводом. Помимо этого, предприятие давно занимается выпуском коммунальной техники. В рамках трёхстороннего соглашения с немецкой компанией Haller и Минским автозаводом на Гянджинском заводе изготавливаются мусоровозы, и это сотрудничество будет продолжено, добавил Фатиев.