Американская компания Apple в ближайшие годы полностью перенесет производство телефонов iPhone в Индию.

Об этом заявил министр связи южноазиатской республики Джотирадитья Синдиа, выступая на конференции в Нью-Дели, передает ТАСС.

«Apple решила закупать и производить все свои мобильные телефоны в Индии в ближайшие годы», — цитирует Синдиа информационное агентство Press Trust of India. — «Когда вы инвестируете в Индию, вы выбираете доступность, надежность и оригинальность».

Синдия подчеркнул, что перевод всей линейки производства iPhone в Индию «является разумным экономическим решением для каждого производителя телекоммуникационного оборудования».