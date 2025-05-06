Многие журналисты и туристы, побывавшие в Кашмире, который, несмотря на многолетнюю политическую напряжённость, остаётся одним из очень популярных туристических направлений, нередко рассказывают о церемониях на пограничных переходах между Индией и Пакистаном — с церемониальным шагом, вычурной парадной формой, подъёмом флагов… Ритуал отшлифован годами, и если какие-то детали изначально и призваны были устрашить противника, то сегодня это красивая церемония и не более того. Однако «угрожающие жесты» разворачиваются уже и в настоящей военной сфере. Напряжённость между Индией и Пакистаном сохраняется.

По последним сообщениям, Индия привела в боевую готовность свои военно-воздушные силы на границе с Пакистаном. Как уже сообщал Minval, экипажи звеньев истребительной авиации с полным вооружением на передовых базах в штатах Раджастхан и Пенджаб находятся в постоянной готовности к немедленным боевым вылетам. К выполнению боевых задач могут быть привлечены закупленные у Франции многоцелевые истребители Rafale с крылатыми ракетами класса «воздух — земля» Scalp дальностью свыше 300 км. Одновременно появились сообщения об атаке пакистанских хакеров на оборонные структуры Индии, в частности — сайты Института оборонных исследований и анализа (MP-IDSA) и Службы военного инжиниринга (Military Engineering Services).

Впрочем, речь идёт не только об угрожающих жестах. Индия, напомним, перекрыла поступление воды реки Инд в Пакистан, нарушив тем самым заключённое ещё несколько дней назад соглашение. У азербайджанской аудитории это оставляет стойкое ощущение дежавю. Точно так же ввели «водную войну» против Азербайджана армянские оккупанты в Карабахе. Сегодня это уже в прошлом, однако после освобождения Карабаха от армянской оккупации прошло не так много времени, чтобы в Баку всё забыли и не провели соответствующих параллелей.

Показательно и другое: мир, по убеждению многих, за последние годы не оказывался настолько близок к конфликту двух государств, обладающих ядерным оружием. Однако нет ни обеспокоенных призывов, ни сообщений, на сколько делений учёные перевели те самые «часы Судного дня» — ничего. «Евроцентризм», к сожалению, «рулит» и здесь.

Впрочем, есть слабая надежда, что полномасштабной войны всё же удастся избежать. Напомним: напряжённость растёт с подачи Нью-Дели. Причём для правительства Нарендры Моди это должна была быть именно «маленькая победоносная война», с помощью которой решаются прежде всего внутриполитические проблемы. И если эту войну за много дней всё же не начали — это верный признак, что индийские власти задумались о цене вопроса.

А вот здесь уже ключевое значение имеет международная реакция. И прежде всего — реакция тех стран, которые считаются союзниками Пакистана. Одним из первых, как уже сообщалось, свою принципиальную позицию высказал Китай, поддержав Пакистан.

Жёстко и принципиально отреагировали в Анкаре. В Исламабад прибыла делегация высокопоставленных турецких военных во главе с генерал-лейтенантом Яшаром Кадыоглу. Точно так же есть сообщения о рейсах военно-транспортных самолётов из Турции в Пакистан, а также об отправке к берегам Пакистана турецких военных кораблей. Что вполне ожидаемо: сотрудничество Турции и Пакистана насчитывает несколько десятилетий.

Тем более логично, что в поддержку Пакистана должен выступить Азербайджан. Именно Пакистан был одной из первых стран, кто признал нашу независимость в момент распада СССР. В Исламабаде в ответ на армянскую агрессию против Азербайджана не стали устанавливать с Арменией дипломатических отношений. Пакистан всегда занимал принципиальную позицию в отношении территориальной целостности Азербайджана.

На чистоту говоря, Азербайджан регулярно выступал и выступает на международных форумах в поддержку Пакистана, в том числе в таком важном для этой страны вопросе, как штаты Джамму и Кашмир. Эта позиция озвучивается в Баку регулярно, в том числе на самом высоком уровне. В прошлом году президент Азербайджана Ильхам Алиев совершил визит в Пакистан. Две страны обсуждают военное сотрудничество, в том числе в авиационной сфере. И не только обсуждают — пакистанские самолёты уже летают в азербайджанском небе.

И сегодня, когда Пакистан в результате безответственной политики властей Индии оказался на грани войны, от азербайджанской дипломатии зависит куда больше, чем это может показаться. Особенно с учётом возросшего авторитета и политического веса Азербайджана. Это как раз тот случай, когда требуется чёткая и принципиальная позиция.