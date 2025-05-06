Президент Ильхам Алиев подписал указ об утверждении «Меморандума о взаимопонимании по первичному электронному обмену информацией между Государственным таможенным комитетом Азербайджанской Республики и Таможенной службой Федерального совета по доходам Исламской Республики Пакистан».

Согласно указу, утвержден «Меморандум о взаимопонимании по первичному электронному обмену информацией между Государственным таможенным комитетом Азербайджанской Республики и Таможенной службой Федерального совета по доходам Исламской Республики Пакистан», подписанный 24 февраля 2025 года в городе Баку.

После вступления в силу данного Меморандума Государственный таможенный комитет Азербайджана должен обеспечить реализацию его положений. Министерство иностранных дел Азербайджана должно направить уведомление правительству Пакистану о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу Меморандума о взаимопонимании.