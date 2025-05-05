Азербайджан внесёт общий вклад в размере 2 миллионов долларов в 14-й Азиатский фонд развития (ADF 14).

Об этом заявил министр финансов Сахиля Бабаева для бизнес-сессии управляющих банка.

«Я хотел бы подчеркнуть важнейшую роль, которую Азиатский фонд развития играет в борьбе с изменением климата и в поддержке беднейших и наиболее уязвимых стран региона. Фонд обеспечивает необходимыми финансовыми ресурсами для решения актуальных экологических задач», — приводит «Тренд» его слова.

Бабаев отметил, что Азербайджан поддерживает деятельность ADF, признавая его значимость в преодолении климатических вызовов и продвижении устойчивого развития в регионе. «В этой связи хочу проинформировать Совет управляющих, что мы приняли необходимые меры для внесения вклада в размере 2 миллионов долларов в ADF 14», — подытожил он.